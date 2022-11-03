随着共享单车融入人们日常生活中，在方便市民骑行的另一面，也存在用户破坏私占、闯红灯、逆向行驶等不文明骑行行为，这类不文明行为也给城市管理者带来了不少麻烦。哈啰骑行推出新一代驾照分（信用分）可以对用户骑行行为进行一定的约束，通过技术化手段进行骑行安全、路面整洁、交通安全等方面的城市管理。

今年开始，全国各地管理部门联合企业对不文明骑行行为进行了不同的约束动作。2 月，由北京市自行车电动车行业协会牵头，会同共享单车 4 家企业共同签署《北京区域互联网租赁自行车行业规范用户停放行为联合限制性公约 (试行)》，从行业层面达成规范用车人的停放行为，养成文明骑行、有序停放的文明出行习惯的共识。8 月 1 日起，长沙将在全国率先对骑行共享电动自行车未按规定佩戴安全头盔等交通类型违规实行警企联合惩戒，违反相关规定的驾驶人，将被限制使用长沙市城区运营的所有共享电动自行车。

哈啰驾照分 2.0 版本

据悉，哈啰骑行驾照分采取信用分 12 分制，类似机动车驾照分制。用户在不同等级上会享受不同骑行优惠待遇。当用户驾照分达到 “优秀” 时，可享受更多骑行优惠；而失信用户则可能面临封号。若用户被扣分至 0 分，将被纳入黑名单，无法使用共享单车进行骑行。8 月 18 日，为助力武汉市创建全国文明典范城市，在武汉市城管执法委指导下，哈啰骑行在武汉市已启动 “共享两轮文明城计划” 并升级 “驾照分” 机制，武汉 198 位 “零分” 骑行市民暂被封号，永久不能骑行哈啰单车，以此引导市民规范骑行。

驾照分权益对照图

哈啰骑行是行业中率先推出驾照分机制的企业，该技术已于 2020 年年中落地执行，也是行业中唯一一家将驾照分系统标准化的公司。哈啰推出的全国驾照分 2.0 系统相比 1.0 系统有所升级。全国驾照分 1.0 更关注企业与用户之间的约束关系，像未锁车、破坏单车、私占单车等用户行为；而 2.0 新增了政府管理和社会责任等类型内容，包括但不限于闯红灯、逆行、不带头盔等交通类型违规，此外还对政府开放精准数据提取、属地定制服务、头盔佩戴识别等功能。之前长沙交警与哈啰联合出台 “限制骑行名单”，也是通过驾照分进行对用户违规骑行行为的一种约束机制，为文明城市建设提供新思路。

哈啰资深业务运营总监冯永捷表示：“哈啰最新推出的驾照分 2.0 系统，可以协助城市管理者更好的管理不文明骑行行为。同时哈啰提供了包含驾照分、智能头盔、北斗高精度定点停车、防多人骑行等多种共享单车管理技术，可帮助城市管理者共同建设文明城市。”

目前，广州、深圳、长沙、武汉、珠海、南宁、郑州、合肥等 70 城已上线哈啰驾照分 2.0 系统，预估驾照分 2.0 系统将成行业管理的新风向标。