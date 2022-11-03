物流和运输公司 Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 建立了清洁港口和物流 (CPL) 创新集群，以测试港口物流中的氢动力设备。创新集群旨在开发解决方案，在短时间内将氢动力重型车辆和终端设备推向市场成熟。

除了纯粹的发展，创新集群还将准备实际使用所需的措施。公告称，针对运营、安全、维修、维护、加油和补给开发的概念将在实际运营中进行测试和优化。为此，除理论研究外，该集群还进行测试和开发教育培训理念。

该集群宣布的目标是研究如何可靠地使用氢来供应港口技术和物流。CPL 的合作旨在通过收集必要的信息和实践经验，帮助公司实现流程脱碳，并进行明智的、对气候友好的投资。原则上，所有感兴趣的公司都可以参与——即使在现在已经启动的启动之后，公司仍然可以加入集群。

CPL 创新集群的核心是位于汉堡的 HHLA 集装箱码头 Tollerort 的测试中心——由于中国中远集团计划进入该码头而成为头条新闻。在测试中心，用于港口装卸和重型货物运输的氢动力设备将能够在运行中进行测试，所有相关参与者也将能够在那里相互联网。首批设备交付定于 2023 年初。计划用于测试环境的设备类别为跨运车、空集装箱堆垛机、叉车、正面吊、码头牵引车和卡车。此外，测试场对终端操作中的其他设备类别和系统开放。

成员包括来自与港口装卸和重型货物运输相关的广泛领域的公司。除了车辆制造商、港口装卸设备和加油站制造商外，该集群还包括氢和其他无化石驱动能源的供应商、物流基础设施（如港务局）、咨询、认证和其他服务公司的供应商作为科学合作伙伴——来自德国、法国、西班牙、意大利、爱沙尼亚和美国。

“我很高兴来自各个部门、大学、城市和港口的合作伙伴在清洁港口和物流创新集群中共同努力，”HHLA 执行委员会主席 Angela Titzrath 说。“通过汇集跨部门、国家和大陆的专业知识，我们有共同的机会来加速向无排放重型货物物流和港口运营的过渡。” 该集群由德国联邦数字事务和运输部资助，作为国家氢和燃料电池技术创新计划的一部分。资金指令由 NOW GmbH 协调并由 Project Management Jülich (PtJ) 实施。