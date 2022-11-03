智己 L7 全新车型——智己 L7 高性能版正式上市，新车包含 Snake Performance Lite 以及 Snake Performance 两个版本，售价分别为 47.88 万、57.88 万。两者具体的配置差异尚未公布，下文细节均为 Snake Performance。就在上个月，这台车在浙江国际赛车场创造 1:42.212 的成绩，超越了 AMG EQS，保时捷 Taycan Turbo S，以及宝马 M5。足以看出这个 “Performance” 不只是外观 “整色整水”。

智己 L7 SP 性能版由智己汽车高性能运动部门 IM Motorsport 操刀，传承智己 L7 强大驾控基因，搭载 Snake Performance 驾控性能特装套件以及 Snake Performance 外观性能套件，完美释放超凡驾控潜质，将车辆动态极限提升至全新高度，是一台不折不扣的性能猛兽！智己汽车将纯粹驾控基因注入两款高性能车型之中，为驾驶者提供各具特色的驾趣选择：最强版本——Snake Performance 以强悍性能成就终极赛道利器；而 Snake Performance Lite 实现性能与优雅的完美平衡，让更多用户体会到高阶驾控乐趣。

“智己汽车的使命就是死磕自己，为用户打造驾控最好的智能电动车！”，正如智己汽车联席 CEO 刘涛先生所言，“对于驾控极限的不懈追求，本应是一辆好车对生命安全的底层承诺！尤其是对于一台车重和动力 “过剩” 的电动车而言，极致的驾控，才能带来极致的安全！”

Snake Performance 因为用了散热性能更强的电机，所以功率比普通版提高了 20kW，达到 445kW，百公里加速时间也从原来的 3.87s 缩短至 3.7s。另外还有一些升级细节，例如通过更换 OHLINS 减震器，车身重心相比普通版降低了 45mm，轮胎/刹车也做了升级，前/后胎宽分别为 255/305，刹车也换上了六活塞卡钳。

具体升级细节

Öhlins 高性能赛用级悬挂系统：悬架高低软硬可调，阻尼提升 20-50%。

Endless 赛道级高性能制动片：摩擦系数 0.47，可耐 750 度极限高温，在激烈的赛道驾驶中有效抵抗高温热衰减。

前 6 活塞/后 4 活塞制动卡钳：升级卡钳，配合高性能大尺寸划线通风盘，制动效能和散热效果进一步提升。

LSD 机械式限滑差速器：后桥配备 LSD 机械式限滑差速器，带来更强的行驶稳定性和牵引力输出效率。

20 英寸细辐条轻量化锻造轮毂：单只轮辋减重 4.3kg，有效降低簧下质量和旋转惯量。

前 255mm/后 305mm 混合胎宽：高性能半热熔轮胎，提升抓地性能。

IM Motorsport & WAE 联合赛道调校：针对不同赛道进行专项优化标定。

Snake 赛道大师模式：给用户带来进阶驾驶技能提升解决方案。