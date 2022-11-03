你会买一个 12,000 美元的音响吗？好吧，可能不会，但如果它内置在真正的保时捷 992 GT3 排气管中，你会买吗？Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro 是保时捷设计的一款不切实际（但仍然很受欢迎）的定制 2.1.2 声道杜比全景声扬声器，它就是这样做的（通过 What Hi-Fi、TweakTown）。

这款 300 瓦的条形音箱具有 4K 直通 HDMI 端口，并且由于支持蓝牙 5.0、Apple AirPlay 2、Google Chromecast 和 Spotify Connect，因此可以兼作无线音乐系统。虽然它确实使它成为一个典型的超酷作品，但该排气装置也带来了一个严重的警告：该产品的重量接近 144 磅，因此您需要投资一个合适的坚固表面来放置保时捷 911 Soundbar 2.0 Pro。值得庆幸的是，您还可以选择将其安装在墙上。

这不是保时捷设计的第一款价格昂贵的小产品，尽管它被列为最昂贵的小产品之一。这个奢侈生活方式品牌此前曾发布过保时捷品牌的技术合作产品，如智能手表、笔记本电脑、手机，甚至游戏显示器。

只有 500 台保时捷 911 Soundbar 2.0 Pro 作为限量版运行，但售价 12,000 美元。我们有点失望，音频好像不会从排气管中喷出。Porsche Design 现已接受预订，预计将于 2023 年 1 月 1 日开始发货。