11 月 3 日，知象光电 Revopoint 宣布完成过亿元 C 轮融资。本轮由安信投资领投，老股东钟鼎资本追加投资，这也是知象光电两年来完成的第四轮融资。

知象光电由西安交通大学、麻省理工学院、香港理工大学等著名高校博士团队创立，是业内为数不多同时掌握高精度 3D 光学芯片设计与流片及 3D 成像算法芯片设计的技术团队。该公司目前已在西安、深圳、上海、嘉兴、苏州、香港及海外等地设立了子（分）公司及生产制造基地，拥有高素质员工队伍近 200 人。公司 3D 扫描仪产品已销往国内、外 150 多个国家或地区，在全球主要线上平台及线下渠道销量领先；机器人焊接视觉等工业领域已成功落地推广，取得多家行业上市公司及头部客户批量订单。

谈及未来发展，公司创始人、董事长周翔表示，公司将继续加大研发投入，推出下一代 3D 光学及算法专用芯片，构建高技术壁垒，推出更强性能及更高性价比的产品，进一步满足全球用户的需求，打造行业 3D 数字化领域领导力品牌，巩固公司在全球该领域的领先地位。

安信投资董事总经理李凡表示：“知象光电拥有纯自研底层技术能力，在光学芯片及算法技术深耕多年，产品兼具消费级价格及工业级精度等特点，稀缺性强，构筑了极高的技术壁垒，极大拓展了当前 3D 视觉应用的边界。公司团队兼具技术专业性和市场运营能力，是业内少有的将原创技术与产品直达全球数万终端用户的公司，相信知象光电将迎来更加快速的发展。”

钟鼎资本合伙人朱迎春表示：“知象光电在过去不到一年的时间里成长迅速，在研发、制造和营销端同时发力，不断完善自己的产业闭环能力，不仅在工业端场景步步为营，而且在职业个人用户领域势如破竹。期待知象光电用不断创新的技术和产品，为越来越多的用户打造 3D 数字化未来。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。