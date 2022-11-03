根据 Strategy Analytics 发布的最新研报，今年笔记本电脑的出货量比去年同期下降 15%，继续陷入困境。

Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 表示：“与疫情前的水平相比，大多数厂商的继续表现良好，因为各业务的升级在继续，而消费者数量继续对除苹果以外的所有厂商构成挑战。苹果在 MacBook PC 的出货量和营收方面取得了不错的成绩，他们成功地交付了积压订单（主要是升级版），加上配备了新的 M2 芯片组的 MacBook 在多个地区推动了销量。”Strategy Analytics 互联计算服务总监 Eric Smith 补充道：“在整个疫情期间，一个不变的因素是 Chromebook 的需求，因为发达市场的许多 K-12（学前至高中）学校迅速为学生群体部署了移动计算设备。学习管理平台依然存在，预计将在长期内推动持续的需求，但 Chromebook 的需求已不及一年前。与 2022 年前 9 个月与去年同期相比，Chromebook 出货量下降了近 1600 万台，增长率为-51%。”