如果说电动汽车产业的发展史是一部冰与火小说，尽管不知道哪些人能够活到最后，在东南亚，越南超级巨头 Vingroup 旗下的汽车部门 VinFast 却一定会是占用篇幅最多的那位角色。

在由燃油车转型到电动汽车领域的不到一年时间内，从近期与宁德时代的战略合作到亚投行所提供的 1.35 亿美元气候融资计划，从针对欧美市场的高调进军宣言再到其 100 亿美元的投入 “小目标”，这家东南亚企业正在用一条又一条的头条动态不断刷新着自己的存在感。而作为这种高调态度的体现，在尚未进行太多车辆交付的现状下，VinFast 所面临的质疑自然也在与之俱增，虽然这段身体和灵魂是否能够并肩向前的剧情似乎也会让人有些不应意外的似曾相识。

一个非典型的典型开端

与大多数电动汽车厂商的开局一样，VinFast 并不是以一家汽车或者相关行业的企业而起家。把时间的指针拨回上世纪 90 年代，一位名叫 Phạm Nhật Vượng 的越南大学生刚刚来到乌克兰。作为其人生事业的第一站，他并没有选择加入打工人的队伍，而是从亲友处借钱开设了一家速食面馆自己当老板。随后，在 1993 年，Vượng 创办了其第一家公司 Technocom（这家企业在 2009 年被雀巢以 1.5 亿美元收购），继续在当地市场销售以方便面为主的速食产品，而这便是 Vingroup 的前身。以此为起点，Vượng 在商业领域不断突破，一度占据了乌克兰方便面市场 97% 的份额。而随着 Vượng 在乌克兰市场的成功，他同时也着眼于将业务转移回越南，陆续在家乡创办了豪华旅游度假村 Vinpearl 和地产业务 Vincom，并于 2012 年把 Vinpearl JSC 与 Vincom JSC（Vincom 于 2007 年上市）正式合并成为 Vingroup。

如今，Vingroup 已经成为越南最大的企业集团（Vượng 也在 2015 年成为了越南的首位亿万富翁），业务版图涉及房地产、购物中心、度假村、主题公园、大学/学校、非盈利医院、制药、人工智能/大数据等多个领域分支。而作为其庞大帝国的分支之一，在 2017 年，Vượng 也将他的目光瞄向了汽车领域，并于这一年成立了 VinFast。

同年，VinFast 在海防市启动了其占地 335 公顷的汽车工厂的建设项目，其年产能预计将为 25 万辆（该工厂同时也生产两轮电动车，年产能为 50 万辆）。不过，作为 VinFast 的开端，其最初的生产车型为燃油车车型。据了解，这两款分别名为 LUX A2.0 和 LUX SA 2.0 的燃油车于 2018 年在巴黎车展上首次亮相，基于前代宝马的汽车车型而来，并于 2019 年开始量产。

有数据显示，截至 2020 年 1 月份，VinFast 共收到了 1.7 万辆汽车订单，并生产出了 1.53 万辆。而作为对比，越南 19 年全年的乘用车销量则为 19.2 万辆左右。除去第一名丰田的 6.5 万辆，VinFast 与第二名 Thaco Mazda 和第三名 Thaco Kia 的销量差距并不算太大（Thaco 为越南最大的汽车制造及装配商），后两者分别为 3.2 万和 2.8 万辆。如果从这一点来看，作为越南国内现存的唯一一家本土汽车品牌，这位车企新秀的燃油车前奏已经到了可以给人留下印象的地步。不过，随后的剧情走向并未按照这个方向继续下去，就像我们现在所看到的这样。

在 2021 年 11 月份的洛杉矶车展上，VinFast 携两款型号为 VF 8 和 VF 9 的电动 SUV 于此亮相，并同时公布了将加入正如火如荼的电动汽车生产大军。而在接下来的不久后，在今年 1 月份，VinFast 又对外宣布了更为激进的做法——将在今年内彻底停止燃油车的生产，而这一计划已在 8 月份时落地。至此，这位非典型的燃油车企终于成为了一家典型的电动汽车厂商。

一家越南电动新秀的欧美梦

对于一家电动车企来说，有着怎样的过往经历并不重要。相比之下，它能够在当下和未来给外界带来怎样的电动汽车产品才是消费者们的关心所在。针对这个问题，VinFast 给到的答案是：不仅要做电动汽车，而且还要在欧美市场中重点发力。

这里先不提 VinFast 已经推迟的美国上市计划。面对美国这个成熟了许多的电动汽车市场，VinFast 带来的是 VF 8（五座）和 VF 9（七座）这两款起售价分别为 4.22 万美元与 5.75 万美元的电动 SUV，以及在北卡罗来纳州的一个占地 800 公顷、投资规模达 20 亿美元的建厂计划。

其中，就 VinFast 的电动汽车产品而言（关于这两款车型的具体性能表现暂且不属于本栏目的讨论范畴，您可移步我方 “动点汽车” 栏目），这家电动车企主推的销售方式是一种相当少见的模式——电池订阅制。

具体来讲，即，在付出为 4.22 万美元或者 5.75 万美元起的汽车购买款项后，消费者同时也需要按照每月 169 美元（VF 8）或者 219 美元（VF 9）的价格 “租用” 这款电动汽车的电池。基于这种模式，VinFast 表示，在可预见的未来内，用户都无需担心汽车的电池问题，因为其汽车电池在订阅周期期间的所有更换、维修以及维护支出都将由 VinFast 承担，并且一旦电池的寿命下降到 70%，公司也会为用户免费更换。也或者，用户可以分别为含电池款的 VF 8 和 VF 9 付出 57000 美元和 76000 美元的资金完成一次性购买。

另一方面，针对后者，或者更具体地说是 VinFast 的建厂计划，按照 VinFast 的规划，这会是一个一期年产能达 15 万辆的制造工厂，将会用来完成其电动汽车和电动公交的生产与组装。此外，这片工厂同时也会有一个区域承载着汽车电池的生产工作。据了解，该计划将成为北卡罗来纳州迄今为止最大的经济发展项目，定于今年下半年开工建设，预计于 2024 年 7 月进入投产。

根据此前报道，VinFast 已同瑞士信贷和花旗集团签署了国际融资协议，以为其包含建厂计划在内的 “美国梦” 筹集一笔高达 40 亿美元的款项。而作为其庞大规模的体现，该计划另外也得到了当地州政府的大力支持。

在今年 7 月份时，北卡罗来纳州政府已宣布向 VinFast 提供了一项合计 12 亿美元规模的电动汽车制造激励计划——其中包括 32 年周期的 3.16 亿美元就业发展投资拨款、4.5 亿美元的州政府拨款（用于支付场地准备、道路改善和相关的水源&污水处理基础设施费用）、4 亿美元的查塔姆县激励措施（该厂设在此地）、5000 万美元的基金拨款（来自 Golden Leaf Foundation）、以及 3800 万美元的社区大学培训费用。值得一提的是，在今年 5 月份时，美国总统拜登也曾对 VinFast 的这一建厂计划在未来所能创造出的 7000 多个工作岗位和为清洁能源经济做出的努力表示出了赞扬。

截至今年 9 月份，VinFast 的 VF 8 和 VF 9 的全球订单已达到 6.5 万份，且公司也已在当月向越南用户交付了 VF 8 的首批 100 辆订单。据该公司透露，面向美国、加拿大和欧洲地区出口的下一批约 5000 辆规模的 VF 8 预计将在本月份时展开，首批国际客户最早将于今年 12 月份时收到订购车辆。而作为这些缩影的背景，综合外媒的说法，VinFast 为自己定下的目标是：到 2026 年，希望电动汽车可以达到 75 万辆的年销量；在未来五到六年内，制造并卖出 100 万辆电动汽车；以及 Vượng 将为这个名为 “VinFast” 的电动汽车豪赌中掷入 100 亿美元。

目前，VinFast 正在欧洲寻找其第三家制造工厂的意向地，有传言称最终可能会落在德国。基于其前两个工厂的产能，不难预见这家新的工厂将会在欧洲有着更多的承载——尽管 VinFast 此前也曾表示出过类似的观点，“欧洲市场对公司的成功至关重要。”

一个无关当下的拭目以待

最后的最后，在解答了 VinFast“我是谁？”、“我在哪？”、“我要做什么？” 的人生三问后，关于这位东南亚新面孔的故事似乎应该就此收尾。然而，如文章开头所言，它为人们高调绘制的未来蓝图在外界的质疑声下却也正逐渐为之引向一个开放式的结局，而这种质疑往往并不需要过多的笔墨就能渗满 VinFast 之前的这些说长不长说短不短的铺垫。

VinFast 所需要解答的问题主要集中在本质的产销层面。在 VinFast 于去年的 3.5 万辆销量和尚待达成的今年的订单面前，VinFast 的愿景似乎过于宏大。相比之下，特斯拉也是经过近 20 年的发展才达成近百万规模的年产量。并且作为一家越南新兴车企，它在主要目标市场——欧美地区中的知名度和接受度仍然有足够巨大的提升空间，而这往往同样需要数十年的努力。

紧接着这一问题，在更现实的层面，彭博社在 9 月份时指出，在参观了 VinFast 的越南工厂后，该媒体在当时看到，这家工厂很少有设备在运行，大多数地方都没有工人的身影，并且被问到其他人在哪里时 “总是有一个现成的理由”。当时，VinFast 给到的答复是，生产线中的燃油车刚刚停产（前文也指出是在 8 月份时正式停产），产线正处于数万产量的范围下 “适度运行” 中。

当然，在当下的这段说长不长说短不短的电动汽车发展史中，这家越南企业总归已经在其中讲出了一段属于自己的故事——无论 VinFast 的剧本最终会走向怎样的拭目以待，至少站在 VinFast 自身的角度上来看，这个故事的情节似乎已经足够圆满，就像 VinFast 首席执行官 Le Thi Thu Thuy 所说的那样，“我们想向那些可能对越南没有正确理解的人展示，今天的越南与战争期间的越南，甚至与 10 年前的越南完全不同。”

封面及文中配图来源：VinFast 官网