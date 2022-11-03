Waymo 已准备好应对凤凰城机场上下车的混乱局面。Alphabet 公司表示，它是第一家将繁忙的大都会机场纳入其服务区域的自动驾驶汽车公司。该公司此前只为员工提供机场旅行服务，并配备安全司机。

将其服务范围扩大到凤凰城的天港国际机场对 Waymo 来说是一个潜在的赚钱机会，该公司指出，机场旅行估计占手动驾驶的网约车的 20%。随着行业萎缩、科技股暴跌以及经济前景黯淡， 自动驾驶公司面临着开始创收的巨大压力。自 2017 年初以来，Waymo 一直在凤凰城以外的几个郊区城镇运营其车辆，包括钱德勒、梅萨、坦佩和吉尔伯特。它还运行一项名为 Waymo One 的商业乘车服务，使用有和 没有安全司机的混合车辆。今年早些时候，该公司将其服务区域扩大到凤凰城市中心 。

去年，该公司推出了 Trusted Tester 计划，该计划基本上是其在凤凰城郊区运行的 Early Rider 计划的更名。有兴趣使用 Waymo 的自动驾驶出租车的客户会加入等候名单，一旦获得批准，就会签署保密协议，以使用该公司的早期技术和新服务领域。

最终，该公司将这些车辆和服务区域开放给不受保密协议限制的普通付费客户分享他们的旅行。其中一些旅行将在 Waymo 的全自动 “仅限骑手” 车辆中进行，但发言人没有透露具体时间。

对于人工驾驶的车辆来说，机场旅行可能是出了名的混乱，因此在将其 4 级自动驾驶车辆引入混合之前，Waymo 肯定还有工作要做。随着新冠病毒大流行后机场交通量稳步增加，Waymo 要么开始为 Alphabet 创造大量现金，要么成为令人尴尬的头条新闻，如果它的车辆出现混乱并导致交通问题。