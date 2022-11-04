埃安全新一代高端纯电专属平台 AEP 3.0 正式量产发布。据悉，该平台将率先量产搭载于 Hyper 系列车型，首款搭载车型则是已经发布的纯电超跑 Hyper SSR。 新平台相较 AEP 2.0 进行了全面升级，包含整车能耗降低 15%，低温续航提升 10%，零件通用率达 78%。此外，埃安在驾控乐趣的打造上也花费了一番心思，通过独创的 X-pin 扁线技术以及智能多模换挡系统，让电机始终可以处于最高效的运转区间，实现单电机零百加速 4.9 秒，多电机零百加速可达 1.9 秒，最高时速 300km/h。

同时，AEP 3.0 平台借鉴了超跑式低重心、轻量化的车身结构，实现了操控极限更高的后驱布局，并支持拓展四驱。其搭载的 AICS 智能底盘系统，可以根据轮速、转角、油门、横摆角速度等一系列参数，进行车轮输出扭矩、制动力矩以及悬架刚度的调整，实现多系统动态匹配控制。

今年 9 月举行的品牌之夜上，埃安正式发布全新高端品牌 “Hyper 昊铂”，首款车型 Hyper SSR 纯电超跑便搭载了该平台。新车采用前后双电机四驱系统，最大功率 1225 马力，最大扭矩 12000Nm，0-100km/h 加速时间仅为 1.9 秒。