根据 Counterpoint 最近发布的手机销量月度报告，随着中国的经济增长和消费持续低迷，2022 年第三季度中国的智能手机销量同比下降 12.4%。然而，市场出现了 4.9% 的环比增长，这是因为该季度市场从上一季度受新冠带来的主要城市管控的影响中逐步恢复了过来。同时，市场对 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 机型的强劲需求也对本季度整体市场起到了提振的作用。

中国季度智能手机销量（单位：百万）

在 2022 年第三季度，vivo（包括 iQOO）以 19.9% 的市场份额站稳了第一的位置，该品牌在本季度发布了比其他 OEM 更多的新款智能手机。OPPO（包括 OnePlus）以 18% 的份额位居第二，而 HONOR 以 17.2% 的份额位居第三。

主要 OEM 厂商在夏季促销活动后，库存状况明显改善。智能手机品牌将迎来更繁忙的第四季度，因为接下来有更多的新品亟待推出，这将帮助到第四季度市场的恢复，或将录得较小的同比下降。尽管如此，据 Counterpoint 的估计，2022 年的智能手机销量可能会出现两位数的同比下降。

中国市场智能手机销量份额，2021 年 Q3 对比 2022 年 Q3

研究分析师 Mengmeng Zhang 在评论竞争格局时说：“2022 年第三季度，vivo、OPPO 和 HONOR 仍然是中国前三大智能手机 OEM。但 vivo 和 OPPO 的销售额同比下降了 20% 以上，而 HONOR 同比增长了 2.5%。vivo 和 OPPO 的下降可能是由于中国智能手机市场的暴跌以及 HONOR 的快速回归。华为的表现也很好，同比增长 4.8%。尽管缺乏 5G 支持，但其 Nova 10 系列和 Enjoy 50 在消费者中很受欢迎。”

Mengmeng 补充说，“电商市场也出现了变化。OPPO 曾希望通过 OnePlus 在线上扩张，OnePlus Ace Pro 实现了这一目标。一加在中国的总销量同比增长 9.6%，环比增长 44.3%。”

研究分析师 Archie Zhang 表示：“苹果的销售额在 2022 年第三季度出现了 6.8% 的同比增长。这主要归功于对 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 机型的强劲需求，以及新的 iPhone 系列比以往提前一周推出。此外，这个美国品牌并未受到像 2021 年那样严重的供应问题。” 通过 Counterpoint 的中国周度手机销售数据可以看到，在进入 10 月后 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的需求依然强劲。