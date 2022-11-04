GMC 与世界上最大的执法电动自行车供应商合作，生产一款超酷的、双电机、宽胎电动自行车，以匹配其同样超牛、双电机、宽胎悍马 EV 卡车。这是汽车制造商试图利用电动自行车的流行来帮助推动向电动汽车转变的最新迹象。

Hummer EV 全轮驱动电动自行车（如其新闻稿中所述）配备双 750W 轮毂电机，峰值输出为 2,400W，LG 制造的 48 伏/17 安时电池（可选升级到 21Ah 版本），可在官网或 GMC 经销商处在线购买，价格为 3,999 美元。（电动自行车有点贵，但比 112,595 美元的悍马 EV 版 1 便宜得多。）

不出所料，GMC 本身并没有制造电动自行车。就像它在 2000 年代初所做的那样，这家汽车制造商将悍马品牌授权给总部位于韦恩堡的 Recon，后者是当地警察部门甚至联邦机构的坚固耐用电动自行车的主要供应商。

Recon 总裁 Jeff Fuze 在一份声明中表示：“我们很荣幸与 GMC 合作开发这款独特的世界级 AWD Ebike，与 HUMMER EV 作为 EV 越野冒险领导者的无与伦比的声誉相媲美。”

双电机提供高达 160Nm 的扭矩（或每个 80Nm），使自行车能够以高达 28mph 的速度行驶，性能不错。四活塞液压制动器将帮助这款跑车舒适地停下来。传动装置由 Shimano 提供，前悬架可调节。这款自行车具有三种驱动模式：用于后轮驱动的巡航、用于前轮驱动的牵引和用于 “最大全轮驱动性能” 的肾上腺素。Hummer EV 电动自行车将于 12 月初开始向客户交付。