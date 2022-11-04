网龙网络控股有限公司近日宣布，其对 Web3.0 数字娱乐平台- Zebra Labs 进行了战略投资。网龙是 Zebra Labs 最新一轮 500 万美元股权融资的领投方。

Zebra Labs 专业从事虚拟偶像的创造和培育，并构建虚拟社区引领明星艺人入驻元宇宙。Zebra Labs 团队汇聚了 IP 培育、世界级内容制作、资深行业经验等核心竞争力，在把握元宇宙为娱乐行业带来的机会方面具有独特的优势。作为战略股东，网龙将与 Zebra Labs 一同探索能够丰富其产品参与度和用户体验的机会。

Zebra Labs 的 CEO 李岱女士（前 Channel [V] 中国区 CEO）表示，“Zebra Labs 的目标是打造虚拟偶像和围绕虚拟偶像制作 Web 3.0 时代的内容（包括游戏化音乐会、沉浸式短片和娱乐平台），我们希望通过生产丰富的虚拟内容帮助明星艺人入驻元宇宙，并为他们开辟一块新的天地。我们很荣幸网龙成为我们的战略投资者，我们将共同为元宇宙的居民提供开创性的体验，并为 Web 3.0 时代提供最优质的内容和 IP。”

网龙副董事长梁念坚博士表示：“本次对 Zebra Labs 的战略投资，代表了公司在 Web 3.0 新时代持续践行给用户带来最佳体验的承诺，我们期待看到游戏、教育和娱乐产业在 Web 3.0 新时代日益融合。我们相信，元宇宙是用户玩游戏、学习新知识和参与娱乐活动（如数字音乐会）的最佳平台，随着元宇宙的不断发展壮大，我们将看到许多富有吸引力的机会出现。我们期待与 Zebra Labs 的团队携手共进，在未来几年内把握住这些令人振奋的机会。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。