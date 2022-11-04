城市空中交通（UAM）先驱 Volocopter 在第二次签署其 E 轮融资时又筹集到 1.82 亿美元。 NEOM（Red Sea 的智能、认知区域项目）和香港吉安资本管理公司已经加入 Volocopter 的多元化投资者群体。这将使公司超越其电动客机 VoloCity 空中的士认证。

可持续出行是当今世界面临的一个巨大挑战。Volocopter 为城市任务提供一整套全电动飞机。至关重要的是，Volocopter 的整体 UAM 生态系统方法将全球所有关键市场参与者联系在一起，努力让该行业起步。这包括开发多用途电动飞机，将乘客和货物安全运载到目的地（VoloCity、VoloRegion 和 VoloDrone），启用物理和数字基础设施以进行配套（VoloPort 和 VoloIQ）。

“ 吸引 NEOM 和吉安成为投资者是一项巨大的成功，凸显了我们在商业认证竞赛中的领先地位。这是启动商业运营和开始创造收入的关键要求。”Volocopter 首席执行官 Dirk Hoke 表示。

Volocopter 是 UAM 领导者，拥有十多年的丰富经验，成功试飞 1500 多次。作为第一家也是唯一一家获得欧盟航空安全局（EASA）设计组织批准（DOA）的电动垂直起降（eVTOL）公司，Volocopter 预计未来两年内在新加坡、罗马、巴黎和 NEOM 地区等特大城市推出其首条商业空中出租车线路。

Volocopter 首席运营官 Christian Bauer 补充道：” 尽管经济气候普遍紧张，但仍筹集超过 1.8 亿美元，这凸显了 Volocopter 强大的技术战略及其在实现市场就绪方面的持续进展。我们赞赏现有股东和新股东在我们推进城市空中交通生态系统发展过程中对我们的信任和出色合作精神。”

Volocopter 和 NEOM 于 2021 年 12 月签署成立合资企业（JV），成为战略合作伙伴，将 VoloCity 和 VoloDrone 集成到 NEOM 的可持续智能移动出行系统中。合资企业将在成立的前 7 年设计、集成和运营全电动公共飞行路线。

“ 在 Neom，我们坚信城市空中交通的潜力将为未来的综合交通系统提供一个新的维度。在我们与 Volocopter 成功合作的基础上，我们很高兴能加强我们的合作关系，并就未来出行做出战略投资。我们相信 Volocopter 是在 Neom 建立先进空中交通生态系统的最佳合作伙伴。我们期待与 Volocopter 及其全球合作伙伴共同实现这一令人兴奋的使命。”NEOM 出行主管 Florian Lennert 表示。

吉安由吉利控股提供支持，在他们的合资企业中，吉利和 Volocopter 旨在将 UAM 引入中国，预计中国将成为最大的电动空中出租车市场之一。

“Volocopter 的愿景包括工业中短途商业客运应用，为我们城市周边出行提供高效的方式。我期待着为他们的旅程提供支持，这是一段令人兴奋、安全和风景优美的旅程。” 吉安资本联合首席执行官 Hrvoje Krkalo 表示。

许多感兴趣的公司已经通过尽职调查阶段，Volocopter 的 E 轮融资仍在开放进行中。