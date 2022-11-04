保时捷（上海）管理咨询有限公司（以下称” 保时捷管理咨询”）与上海磐拓航空科技服务有限公司（以下称” 磐拓航空”）宣布达成战略伙伴关系，双方将在市场洞察、前瞻战略、能源航空产业链整合以及后续的国际化发展战略等方面展开深度合作。

磐拓航空创始人兼首席执行官张琼女士表示：” 我们感到很荣幸，在企业初创阶段即与保时捷管理咨询达成战略合作关系，共同探索 eVTOL 在中国及全球市场的发展。此次合作不仅将帮助磐拓探索更具商业价值的长期发展战略，为产品设计发挥顶层指导建议，也体现了现阶段行业和市场对 PANTALA Concept H 的认可以及对磐拓的信心。磐拓将砥砺前行，携手战略决策的行业领导者，开拓未来城市空中交通市场的无限潜力。”

不断加剧拥堵的地面交通是世界性难题，城市空中交通为未来城市建设发展提供了一个新方向，也是对航空行业的变革。成立于 2019 年的磐拓航空是一家 eVTOL（电动垂直起降飞行器）整机设计制造商，专注于先进立体交通解决方案及其关键技术的开发，致力于通过设计、体验与科技的共融，塑造可持续发展的未来人类立体交通。其首款飞行器概念设计 PANTALA Concept H 于 2021 年 9 月推出，50% 缩比验证机 T1 于 2022 年 6 月成功首飞，目前正稳步推进技术迭代及产品开发。

凭借在汽车行业的多年积累以及超过 350 个航空业项目的过往经验，保时捷管理咨询深刻理解航空产业完整价值流和行业特殊性，帮助企业提高商业模式的韧性和竞争力，为未来的市场变化和机会做好准备。

保时捷管理咨询合伙人董钧天女士表示：” 我们的国际化团队深耕航空航天业务多年，协助全球客户探索城市空中电动交通生态系统建设及产业链布局。保时捷管理咨询中国团队凭借对中国市场特点及用户需求的深刻理解，可为客户提供全方位的专业服务，并致力于助推行业发展。磐拓航空是中国 eVTOL 领域极富活力的初创公司，其团队具有航空产业的丰富经验，对技术路线、产品及服务有着成熟且独到的理解。保时捷管理咨询非常荣幸能够伴随磐拓的长远发展及国际化布局。”

关于保时捷管理咨询

保时捷管理咨询成立于 1994 年，同时也是跑车制造商保时捷公司的子公司。保时捷从处理重大危机中累积了丰富的经验和知识，因此决定将这些专业知识提供给其他公司。

由保时捷的 4 名员工组成的一支初始团队，从祖文豪森的小办公室，逐渐成长为如今全球领先的咨询公司—在斯图加特、汉堡、慕尼黑、柏林、法兰克福、米兰、巴黎、圣保罗、亚特兰大、帕洛阿尔托、北京和上海均设有办事处。

如今，保时捷管理咨询在全球拥有 800 多名员工，其中许多员工为资深工程师和行业专家，他们将汽车领域的优秀解决方案应用于包括航空工业在内的多个领域，并取得了极大成功及客户的赞誉。

保时捷管理咨询帮助客户将战略付诸实践，除了强调精益化转型，也更加关注数字化。

关于磐拓航空

磐拓航空是一家 eVTOL（电动垂直起降飞行器）整机设计制造商，于 2019 年 7 月成立于上海西岸，试飞基地位于浙江莫干山通航机场，专注于先进立体交通解决方案及其关键技术的开发。2021 年 9 月磐拓推出首款飞行器概念设计 PANTALA Concept H，并于 2022 年 6 月发布二分之一缩比验证机 T1 的首飞视频。磐拓航空将携手政府监管机构、世界级供应商和产业生态链，实现安全、智能、绿色的立体交通。

PANTALA Concept H 是一架电动垂直起降载人飞行器，它秉持着一个设计理念：” 用设计、体验与科技的共融，塑造可持续发展的未来人类交通。” PANTALA Concept H 由多个大直径涵道风扇组成的可倾转机翼驱动，可以在城市有限的空间内垂直起降，旨在实现门到门的即时交通。它可搭载五人，飞行速度可高达 300km/h，最大航程超过 250km。分布式动力系统布局和涵道风扇的设计将运行噪音降到最低，给乘客带来无与伦比的低空飞行体验，是未来城市空中出行的绝佳选择。