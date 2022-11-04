固态锂电池产业公司北京卫蓝新能源科技有限公司（简称 “卫蓝新能源”）宣布完成近 15 亿元 D 轮融资，本轮领投方为中国诚通混改基金，中信建投、国投创益、招商局资本、德屹资本、隐山资本、和暄资本、湖州经开、云和方圆资本等跟投，老股东淄博景能继续加注。光源资本担任本轮融资独家财务顾问。融资完成后，公司将进一步加快产线建设，增加研发投入。

卫蓝新能源成立于 2016 年，是一家专注于固态锂电池研发与生产，拥有系列核心专利技术的国家高新技术企业。作为中科院物理所在固态电池领域唯一的产业化平台，卫蓝新能源依托顶级科学家团队 40 余年技术研发积累，持续领跑固态锂电池研发和产业化进程。该公司聚焦高能量密度、高安全、高功率、宽温区、长寿命的固态电池产品，曾率先完成全球首台固态锂电样车，并首次与战略车厂发布 1000 公里续航的固态锂电池产品。目前，其在北京房山、江苏溧阳、浙江湖州、山东淄博拥有 4 大生产基地。

光源资本副总裁栾声远表示，卫蓝新能源具备业内最大技术研发团队，科研能力全面领先，目前已攻克固态电池界面、安全、能量密度三大核心问题，并以全产业链视角布局上游供应商，在扎实的技术壁垒和极具竞争力的产品下，现已在新能源汽车和储能领域引入多家战略合作伙伴。

卫蓝新能源战略布局汽车与储能领域，充分发挥固态电池在高能量密度和高安全性方面的核心优势，重点关注高续航里程动力电池、高安全储能电池。在技术研发方面，公司已申请国家专利 400 余项，授权 100 余项，涉及固态电池复合正极、固态电解质、隔膜和负极等核心材料和技术，形成知识产权体系。在产业化方面，公司已与蔚来、吉利等国内国际多家整车厂达成合作。其中，与蔚来汽车合作的混合固液电解质电池预计于今年底或明年上半年开始量产，该款电池单次充电续航可达 1000 公里。

接下来，卫蓝新能源计划于年内推动全部关键材料量产，未来几年，公司将进一步加快推动产品在高端动力、储能等领域规模应用，并持续推出技术和经济性同步领先的系列产品，逐步成长为行业标杆企业。

混改基金表示：“固态电池具有高安全性、高能量密度的特性，被看作是下一代的电池产品。卫蓝新能源依托中科院物理所在固态电池领域的多年积累，目前已成长为固态电池行业中的龙头企业，将在短期内实现规模化的量产，并向众多战略客户进行出货。卫蓝新能源在固态电池领域的规划和布局，符合我国的 ‘双碳战略’、‘新能源汽车发展规划’、‘新型储能发展实施方案’ 等战略目标，混改基金愿意长期支持卫蓝新能源，并助推碳中和、新能源汽车以及储能等相关行业、领域的发展。”

中信建投资本协同投资部负责人、执行总监胡苏表示：“中信建投资本一直密切关注 ‘碳中和’ 领域的投资机会，发展新能源汽车是国家战略和大势所趋，行业已从政策驱动过渡到了市场驱动，客群从 B 端转向更大的 C 端市场，进入新一轮高增长期。半固态/全固态电池具备高能量密度和高安全性的特征，能够更好满足用户的差异化需求，已确定成为新一代电池技术。随着产品的逐步成熟，行业必将进入高增长期，而卫蓝新能源作为固态电池领域的领军企业，有望依托自身的优势技术实现弯道超车。中信建投资本也将持续关注新型电池技术领域的投资机会。”

国投创益董事总经理蔡仲秋表示：“卫蓝新能源是一家掌握固态电池核心技术的先锋企业，具有持续原始创新能力，是国内固态电池产业化的领跑者，我们非常看好公司的未来发展。作为国内管理规模最大的影响力投资机构，国投创益紧紧围绕乡村振兴战略开展影响力投资，卫蓝新能源在欠发达地区有良好的产业链关系，对推动欠发达地区产业发展起到显著且积极的影响。希望双方本次携手，共同努力，为国家双碳战略和乡村振兴战略做出更大贡献。”

德屹资本管理合伙人朱德贞表示:“中国实现双碳战略目标和能源安全离不开关键技术的突破，这其中包括具有高能量密度、高安全性、长寿命等优势的先进电池技术。卫蓝新能源是这个领域的研发和产业化的领先者，核心团队是该领域少有的同时具备技术原创、战略性布局、工程化及产业化能力的团队，并且秉承着开放共赢的理念，与上下游协同创新，共同推动着更先进电池技术产业链的贯通和发展。相信公司一定会在电池技术迭代的竞争格局中继续领跑，成为全球的领军企业。”

和暄资本创始人兼首席执行官项与秋先生表示：“卫蓝新能源是和暄资本在国内投资的首家电池公司。卫蓝新能源是全国首家有能力批量交付半固态储能电池和汽车电池的企业，在碳中和以及汽车电气化的浪潮下拥有巨大的市场空间和社会价值。作为下一代动力电池技术，卫蓝新能源的半固态电池产品实现了电动车续航里程 1000 公里的里程碑，且可以通过高温、针刺实验，实现了安全性的有效提升。其半固态电池将极大解决限制新能源汽车推广所遇到的续航里程以及安全性的瓶颈，进一步帮助国家达成双碳目标，减少对化石能源的进口和依赖。卫蓝新能源的优异产品性能和发展速度令人印象深刻，且持续获得众多头部主机厂和储能客户的认可。我们期待随着卫蓝新能源产能的逐步释放，汽车行业将迎接固态电池时代的全面到来。”

云和方圆资本表示：“云和方圆专注于投资新能源锂电相关产业链，从上游前驱体、正负极材料，到中游电芯、电池，下游的动力、储能应用以及后端的废旧电池回收处理等，全产业链都有布局。卫蓝新能源作为固态电池研究的国家队、产业化的先行者，在高镍正极、硅碳负极、固态电解质、预锂化工艺等方面的成熟应用，大幅提升了电池的能量密度和安全性，1000 km+ 以上的动力汽车续航、城市内大规模锂电储能安全性等得以实现。此次对卫蓝新能源的投资对云和方圆意义重大，使得我们有更多机会参与固态锂电产业链上相关项目的投资，更好践行我们的使命——投资零碳未来，共建绿色家园。”

光源资本董事总经理李昊表示：“我们很高兴能够帮助卫蓝新能源完成本轮融资。卫蓝新能源是固态锂电领域的 ‘国家队’，已在业内实现多个首次突破，具备全面领先的技术研发实力、工程化能力、产品落地、产业链布局和订单验证。在与卫蓝新能源团队的紧密合作中，我们感受到公司深耕行业多年积累的丰富经验，以及持续创新、极致执行的深厚功底。在 ‘中国智造’ 和 ‘碳中和’ 的大背景下，固态锂电池作为下一代电池材料技术，具备颠覆性的市场机会，对于提升中国科技创新实力意义重大，我们相信卫蓝新能源能够继续以强大技术能力驱动中国锂电池行业的关键技术攻关，持续引领行业迭代变革，成为全球固态锂电池领军企业，助力科技强国。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。