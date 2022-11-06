沙特阿拉伯推出了其第一个电动汽车品牌。它被称为 Ceer，是沙特主权财富基金 PIF（公共投资基金）和台湾代工制造商富士康的合资企业。后者将为一系列 Ceer 车型开发电动平台，包括轿车和 SUV。

这些车辆将于 2025 年在沙特阿拉伯生产并在中东和北非 (MENA) 地区销售。宝马的零部件也将获得 Ceer 电动汽车的许可。在相同的新闻稿中，合作伙伴宣布他们希望创建一个 “将引领信息娱乐、连接和自动驾驶的方式” 的电动汽车产品组合。没有详细说明计划中的车辆和生产能力。

另一方面，沙特阿拉伯为该品牌设定了经济目标：Ceer 预计将吸引超过 1.5 亿美元的外国直接投资，并创造多达 30,000 个直接和间接就业机会。美国电动汽车制造商 Lucid Motors 也在沙特阿拉伯建造一座工厂，该工厂的设计年产能为 150,000 辆电动汽车。根据 2022 年 4 月签署的协议，沙特阿拉伯政府将在 10 年内购买多达 100,000 辆 Lucid 电动汽车。

沙特主权财富基金 PIF 专注于开发有助于沙特经济多元化的有前景的行业。沙特阿拉伯政府对汽车行业非常热衷：甚至在目前的品牌推出和投资 Lucid Motors 之前，PIF 就已经在业内享有盛誉——例如，作为特斯拉的投资者（尽管有过准退出的情况）2020 年左右）以及最近在阿斯顿马丁上做的动作。

对于富士康来说，与 PIF 的合资企业是另一个支柱。Young Liu 董事长表示，很高兴创建一家专注于为沙特阿拉伯设计和制造电动汽车的新汽车公司。“我们将利用富士康的技术专长来支持 Ceer 的愿景，即围绕连接、信息娱乐和自动驾驶性主题打造一系列标志性电动汽车。我们想让电动汽车成为主流，这就是 Ceer 将在沙特阿拉伯和更广泛地区实现的目标”。