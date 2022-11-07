根据彭博社长期关注苹果动向的记者 Mark Gurman 的说法，苹果希望将 Siri 的触发短语从 “Hey Siri” 改为 “Siri”。

Gurman 指出，苹果过去几个月一直在研究这项功能，预计将在明年或 2024 年推出。但苹果将不得不投入 “大量的人工智能培训和基础工程工作”，以让该功能正常运行，因为 Siri 需要理解多种口音和方言中的单个唤醒词。

改为单个唤醒词可以帮助 Siri 追赶上亚马逊的 Alexa，因为后者已经允许用户仅使用 “Alexa” 而非 “Hey Alexa” 来激活。苹果的做法还能让 Siri 领先 Google Assistant 一步，后者需要 “Ok Google” 或 “Hey Google” 来激活。甚至微软在去年关闭语音助理 Cortana 之前，也将 “Hey Cortana” 激活指令改为了 “Cortana”。

除此之外还会有其他改进。Gurman 称，苹果应该会进一步把 Siri 集成到第三方应用和服务中，同时还可以对其理解和处理用户请求的能力进行改进。苹果最近对 Siri 进行了小调整，添加了由 LGBTQ+ 社区成员录制的新声音，并引入了新的 Siri 激活声。