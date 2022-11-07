近日，B2B 智能营销公司百炼智能完成超亿元 Pre-B 轮融资，由明裕创投、光远投资联合领投，德同资本跟投，老股东东方嘉富、云启资本持续加码，本轮融资由光源资本担任独家财务顾问。据介绍，本轮融资资金将加大市场推广力度，让更多企业触及 B2B 智能营销的便利。同时也将进一步投入产品研发，打磨旗下 B2B 营销产品矩阵和 AI 技术的竞争壁垒，沉淀行业 know-how，加速推动更多 B2B 营销场景的赋能。

百炼智能定位于 B2B 智能营销，成立于 2018 年，提供数据驱动、深耕场景的 B2B 智能营销 SaaS 产品及数字化解决方案，致力于通过 AI 技术帮助企业提升从销售线索开发、筛选、联系、转化到市场洞察的营销全流程效率。

在行业层面上，百炼智能已覆盖到科技、能源化工、快消、金融、制造等多个领域，持续服务的客户包括京东、Dell、壳牌、美孚、雀巢、玛氏、农业银行、中国人寿、米其林、富士康等世界 500 强企业及大型企业，连续多年实现营收规模的翻倍增长，目前累计服务中大型客户数量超过 300 家。

百炼智能创始人兼 CEO 冯是聪表示：“百炼智能第一个要实现的是成为 B2B 智能营销行业的独角兽，无论企业客户还是 To B 企业的营销从业者，只要有增长获客需求第一个想到的就是百炼智能，真正成为中国的 ZoomInfo。第二个目标更大一些，未来成为企业版的今日头条，让企业所有工作人员有需求的第一时间就想着打开百炼智能，不仅仅是营销、采购，甚至风控等领域都能用到百炼智能的产品和服务。”

明裕创投董事总经理郑维周表示：“高质量增长才能突破流量困局，明裕创投看中了百炼智能对 B2B 智能营销的理解，也非常欣赏踏实做事、积极开放的创业团队风格。百炼智能瞄准市场需求，在 4 年多的成长进化下，深耕人工智能与营销行业 know-how，大量世界五百强客户的合作案例无疑是最好的背书，期待百炼智能为中国企业创造更精准的市场增长空间。”

光远投资合伙人储力表示：“在 B2B 领域，掌握市场洞察和赢得销售商机同样重要，AI 具有促进销售的巨大潜力。过去一年里，百炼智能以扎实的人工智能技术将分散的数据转化为商业情报知识图谱，帮助企业获得精准的客户洞察，产品服务和合作客户都实现了突破，真正改变了 B2B 企业营销获客的方式，是当之无愧的开创者。光远投资非常看好，本轮决定加注领投，期待百炼智能为 B2B 业务的效率提升带来更多惊喜。”

德同资本创始主管合伙人田立新表示：“成功的第一归因是好的商业模式，我们着重搜寻具有巨大市场机遇、优秀管理团队和清晰运营模式的高成长型公司。百炼智能创立之初就选择了 B2B 智能营销这个创新场景，通过 AI 和大数据为企业定位精准线索，疫情之下更是逆势增长，我们期待与百炼智能携手前行，让企业营销获客更加智能。”

东方嘉富创始合伙人徐晓表示：东方嘉富密切关注科技创新的发展，我们认为在科技创业的时代浪潮下，企业只有做到 “专” 和 “精” 才能生存下来，做到 “特” 和 “新” 才能成为行业隐形冠军。百炼智能作为一家 “专精特新” 企业，填补了 B2B 智能营销领域的空白，让实实在在的智能化、数字化的获客增长成为可能。这是东方嘉富第 3 次投资押注，希望老朋友百炼智能继续精炼 AI 技术，为 B2B 企业捕捉更多机会和需求。

云启资本董事总经理冯瑶表示：“随着高质量发展和建设现代化强国的进一步推动，产业数智化转型需求旺盛，我们相信凭借团队强劲的技术实力、直击营销痛点的产品思路和开创性的市场定位，百炼智能将持续领跑 B2B 智能营销赛道，助力企业提效赋能。”

光源资本百炼智能项目负责人李正伟表示：“作为赛道的先行者，百炼智能的创始团队拥有深厚的技术背景和 B2B 行业基因，将分行业的营销场景 know-how 和 AI 技术深度结合；用更厚重、更有效的产品在中大型客户端实现了成功验证和快速复制。期待公司未来持续帮助更多 B2B 企业激活业务增长飞轮，继续成为行业领跑者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。