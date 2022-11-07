德国供应商本特勒宣布将在 “Holon” 重新命名其业务部门 “本特勒电动汽车系统”。该部门直到 2021 年底才被剥离出来，以捆绑和推动自动电动穿梭车的业务——第一辆车将在 2023 年国际消费电子展上庆祝其首发。

去年，这家汽车供应商已经为所谓的 “人员搬运工” 提出了一个专门的平台概念。在自主电子班车的开发和部署中，Holon 与 Pininfarina、Beep 和 Mobileye 等各种合作伙伴合作。据本特勒称，在此次合作中，Holon 负责 People Mover 的开发和生产。

这些航天飞机计划于 2025 年投入生产，最初在美国。除公共交通公司外，潜在客户还包括市政当局以及校园、机场、国家公园等私人机构。Holon 还计划在未来开发特殊的自动运输型号。

Holon 由 Marco Kollmeier 担任董事总经理。Kollmeier 之前在 Benteler 担任电动汽车业务部副总裁。“自动驾驶汽车是未来出行的重要组成部分——无排放、舒适、可靠，最重要的是，具有包容性。” 科尔迈尔说。“Holon 将成为第一家具有我们从汽车行业了解的标准和扩展潜力的自动驾驶汽车 OEM。” 首席执行官还指出了本特勒的平台技术、车辆专业知识和合作伙伴网络的益处。

正如本特勒集团首席执行官 Ralf Göttel 所指出的，将 Holon 建立为一个法律上独立的实体旨在实现 “对不断变化的客户需求的灵活响应”。“与传统汽车业务同时，创新、数字连接和自动驾驶服务有望在未来几年实现高速增长，”Göttel 说。“凭借我们的工程和制造专业知识，我们注定要填补这个迄今为止以软件为主导的领域的空白。”

新闻稿称，为了进一步提高增长潜力，本特勒和 Holon 还在探索与新公司的其他战略合作伙伴和投资者合作的可能性。包括北美以外地区在内的初步试点应用预计将在未来几个月内公布，并于 2023 年开始开发。

holon 这个词来自希腊语，意思是 “一个整体，它是另一个整体的一部分”。在 2023 年拉斯维加斯国际消费电子展 (CES 2023) 上，Holon 希望在明年 1 月展示 “世界上第一个符合汽车标准的自动驾驶汽车——即在安全性、驾驶舒适性和生产质量方面处于领先地位”。