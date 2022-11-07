2022 年 11 月 7 日，上海——飞书深诺旗下专注电商品牌海外营销的整合解决方案飞书点跃BeyondClick（以下简称 “BeyondClick”），隆重举办 “品牌跨海，以数为帆”2022 品牌出海数字化论坛暨 MeetBrands 报告发布会。活动现场，BeyondClick 重磅发布了由飞书深诺和艾瑞咨询联合推出的《2022 MeetBrands 中国出海品牌价值榜单报告》和出海行业内首份数字化能力评估榜单《2022 MeetBrands中国出海消费品品牌数字化能力榜单》。

首创品牌数字化能力评估模型与榜单，助力出海品牌价值和数字化建设

中国公司出海走过了以中低端生产制造出口贸易为主的 “传统制造业出海” 时代和以 Copy from China 为代表的 “互联网和移动互联网经济出海” 时代，如今随着数字技术、国内外市场环境等的变化，中国品牌正迎来以 “产业智能化升级、数字化变革提效、全链路数字营销、提升品牌价值” 为特点的中国出海品牌数字化新阶段。

为更全面、客观地评估品牌数字化能力，飞书深诺旗下策略中心 Meet Intelligence 与艾瑞咨询携手，利用飞书深诺数智平台 iCenter Pro，结合覆盖北美、中东、东南亚、欧洲等全球各地海外消费者调研的数据，共同搭建了榜单中的 “品牌数字化能力评估模型”。

该模型从生态、投入、营销、运营四大维度，评估了中国出海消费品品牌的数字化能力，以全球消费者视角寻找中国出海榜样品牌，挖掘数字化能力优异品牌的成长路径及其全球化发展进阶之路。飞书深诺集团销售副总裁兼 BeyondClick 负责人李纯妮表示：“该榜单的发布，正是为了帮助中国品牌把握数字机遇，为其提供策略参考与实践路径的借鉴。”

榜单核心发现公开，指引出海品牌数字化能力建设方向

纵观中国出海消费品品牌数字化能力的行业分布，家用电器、服装/饰品、手机通讯行业表现突出，分别占比 22.2%、18.9% 与 17.8%，成为消费品行业中具有数字化布局优势的头部出海细分市场。

从数字化能力细分维度来看，当前中国出海消费品品牌的数字化战略决策与基建已较完备，如何落地数字化营销和运营，是提升品牌数字化能力的核心方向。报告评估数据显示，各行业在数字化生态建设和资源投入方面都表现突出，指数分别达到了 65.6 和 76.0，然而，数字化营销指数与运营指数仅为 57.3 和 37.4。

为帮助中国出海品牌更好落实数字化能力建设，报告进一步指出了中国出海企业能力建设路径的策略、用户感知和生态打通三大能力。“出海赛道仍有许多机遇待中国企业挖掘，但对比海外品牌，中国出海品牌在数字化能力打造上仍有提升空间，” 飞书深诺集团市场研究总监黄敏表示，“出海企业应通过系统的市场咨询和调研加强数字化策略能力，借助数据洞察产品提升数字化用户感知能力，打通建站、CDP、客服系统搭建等环节坚实数字化生态打通能力。”

各界 “数智出海” 先行者汇聚一堂，展望品牌数字出海新时代

活动现场，BeyondClick 集结了一众 “数智出海” 先行品牌代表行业头部企业的大咖，包括 Adobe 数字体验中国区总经理戴建宏、蚂蚁集团万里汇中国区总经理丁岩松、高榕资本董事总经理马晓宇、TECNO 全球数媒营销负责人王雄飞、阿里云上海分公司副总经理周创，共议新时代品牌数字化出海的生态化布局策略。

圆桌讨论的最后，各方展望了数字化出海的未来，并达成了一定的战略共识。未来，品牌出海将从流量红利为主的机会驱动型，变成核心产品力、竞争力驱动型的发展模式。数字化将会演变为品牌发展的基础设施，更本土化、更精细化的运营成为数字出海的必然趋势。

未来，BeyondClick 也将继续携手客户和生态合作伙伴，李纯妮表示，借助策略咨询、品牌运营和数据技术服务帮助出海品牌更好落实数字化营销和运营实践，助其结合自身发展阶段逐步规划，构建销售、品牌和运营竞争力的竞争壁垒，以此实现业务增长、用户心智占领和运营效率提升，最终能够穿越周期，长久续航。