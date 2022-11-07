11 月 7 日，信息化百人会 2022 年峰会于杭州隆重开幕。峰会汇聚了产学研各界领袖精英，共同探讨宏观经济与数字化转型、数据要素价值与安全等前沿趋势，开放交流产业数字化探索与创新实践。峰会现场，浙江省大数据联合计算中心重磅发布了一款全新的大数据联合计算产品——“数聚 (变) 反应堆”。该产品以无磁盘计算方式，让数据计算都在内存中进行，确保数据计算过程上链存证，但原始数据不落盘，从根本上破解数据融合的安全顾虑，进一步推动数据价值的安全有序流转。杭钢集团党委书记、董事长张利明，杭钢集团总经理助理、浙江省大数据联合计算中心董事长施永益，浙江省温州市瓯海区委常委、常务副区长林仕德，每日互动创始人、CEO 方毅，浙江省大数据联合计算中心总经理叶衍晓，安恒信息副总裁姜校一，零跑科技 IT 总监马霄，明略科技代表等嘉宾出席了产品发布仪式。

浙江省大数据联合计算中心经浙江省政府办公厅正式批文成立，作为中国（温州）数安港 “九个一” 工程内的核心主体之一，负责大数据联合计算平台的搭建和运营，致力于推动当下数据要素更加安全合规有序流转。大数据联合计算平台使多方加密数据在一个具有公信力的中立安全环境中进行融合计算，保障数据控制权和使用权分离，实现 “数据可用不可拥，数据价值流转而数据不流转”，能够有力促进数据要素的价值发挥。目前，大数据联合计算平台已经在智慧交通、品牌营销、数字健康等领域得到广泛应用和充分验证，在多方联合画像统计、多方联合建模投放等具体的业务场景中推进落地，成为公共数据开放和企业数据流通的安全基座。

为彻底破解各方的安全顾虑，促进数据共享融合，浙江省大数据联合计算中心在原有的 “中立国” 计算模式上，重磅推出了大数据联合计算创新产品——“数聚 (变) 反应堆”。该产品以无磁盘计算的方式，数据计算都在内存中进行，原始数据不落盘，不存储；断电后，所有数据自动消除。

无磁盘计算技术架构图

浙江省大数据联合计算中心常务副总经理、首席合规官李浩川曾在核电行业工作多年，他表示，之所以将新产品命名为 “数聚 (变) 反应堆”，正是受核聚变原理的启发。“核聚变需要在上亿度的高温下发生，地球上没有任何固体物质可以承受这个温度。后来科学家通过发明托卡马克装置，以巨大的螺旋磁场，将极高温度的等离子体约束在空中，保证粒子不落地，使可控核聚变发生。如同核聚变中的粒子不落地，让数聚 (变) 中的数据不落盘，彻底避免数据泄露和被留存的风险，充分保障参与计算各方的数据安全，让数据融合释放出更大价值。”

近年来，《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规的落地实施，给行业设立了明晰的规则，也给产业界各方开展数据融合计算提出了更高的合规要求。在深入了解了无磁盘计算的原理后，中国（温州）数安港专家委员会委员、中伦律师事务所权益合伙人王红燕律师表示：“无磁盘计算作为一种创新的技术方案，从技术原理上可以使得数据不落盘，确保平台在每次数据联合计算后，数据即刻销毁，不可恢复，符合数据处理的合规要求。”

数据智能服务商每日互动是大数据联合计算模式的首倡者，也是大数据联合计算中心的发起建设单位之一，一直积极参与推动数据安全的生态建设并与行业共创。对于无磁盘计算技术的推出，每日互动创始人、CEO 方毅表示，“大家都知道内存一断电，数据就没了，所以无磁盘计算彻底地实现了数据不落盘，真正做到了数据可用不可拥，使得大数据联合计算中心不仅能在机制上让大家信服，也从物理上彻底杜绝了数据被留存的可能性。”

网络信息安全领域专家、安恒信息董事长范渊也对此模式表示充分认可：“想要在数据要素流通融合中有效保护数据隐私，无磁盘计算是目前创新的数据计算方案，它可以彻底杜绝数据删除后再通过其他手段恢复的可能性，有效防止数据泄露，更安全地实现数据的 ‘增值’。”

大数据联合计算模式在互联网运营场景中也得到了应用，并取得了一定成效。但同时，仍有部分 App 对企业间数据融合及协同计算的安全性存在一定的顾虑。无磁盘技术则彻底打破了这些顾虑，让数据产品的需求方和供应方可以更加安全、有效地连接和协作在一起，共同挖掘数据价值。视频平台爱奇艺作为 App 客户代表，在数据安全应用方面也持续探索。对于无磁盘计算的全新发布，爱奇艺数据总监张国栋表示，“没有磁盘，一切只在内存中进行，这就非常直观地解决了我们的顾虑，同时也大大降低了数据价值提取的成本。有了这些创新技术的加持，我们也能在安全合规的保障下，更放心地开展数智化应用。”

10 月 28 日，《浙江省推进产业数据价值化改革试点方案》印发，提到 “加快中国（温州）数安港市场化建设运营”，并强调要 “以浙江省大数据联合计算中心为技术基座，以具体场景为应用基础”。浙江省大数据联合计算中心此次推出的无磁盘计算技术，能够充分保障数据安全，解决政企客户在互联网运营、品牌智能营销、智慧交通等具体场景中的数据协同难题，让各数据方在更安全的环境下更安心地进行数据融合计算、共建数智信任。

“数据不落盘，计算更心安”。无磁盘技术的发布能够帮助各行业在安全合规的前提下，高效探索数据智能在不同行业场景中的创新应用，进一步激活数据要素潜能、推动数据价值高效流转。