瑞典数字、电动和自动道路货运技术公司 Einride 展示了其第二代刚性大型自动驾驶电动汽车 – 以及电动卡车的充电解决方案。与第一代相比，新的 Rigid Large 提供了更多的装载空间——照片显示装载空间变得更高。但是，该公司并未在新闻稿中提供确切的技术数据和尺寸。除了新的货舱外，光学传感器、最高速度和夜视能力也 “根据关键客户要求” 进行了改进。新一代预计将在 2023 年被客户使用。

此外，该公司还展示了电动卡车的充电解决方案。所谓的 Einride 站将被放置在道路沿线的战略位置，并且可供车队运营商使用。瑞典的第一个 Einride 车站已经开通。美国的第一个港口将于 2023 年在洛杉矶港附近建造，洛杉矶港是加州重要的货运转运点。但在这里，Einride 也没有提供任何关于已经投入运营的 Einride 站的建设、范围和性能数据的精确细节。只有这么多：一个车站应该能够容纳多达 200 辆车。

Einride 也是 MODI 项目的合作伙伴，该项目由欧盟共同资助并由 ITS 挪威协调。该项目旨在通过解决标准化、法规协调、用户要求以及物理和数字基础设施的问题，支持引入自主重型货物运输。该项目将首次看到来自 Einride 的自动驾驶汽车跨越国界，特别是在哥德堡和奥斯陆之间的 E6 高速公路的特定路段。

MODI 项目的宣布补充了 Einride 在挪威的重大扩张。2023 年，斯堪的纳维亚邮政公司 PostNord 将推出挪威迄今为止最大的电动重型卡车车队，为奥斯陆地区的路线提供服务。该公司最近在 2022 年 9 月宣布进军德国。