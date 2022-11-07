2022 年 11 月 4 日，第五届中国国际进口博览会（“进博会”）于上海正式开幕。11 月 5 日至 10 日期间，复星医药（600196.SH；02196.HK）连续第五年携手海外成员企业和全球医药健康产业合作伙伴亮相进博会 8.1 馆医疗器械及医药保健区，在8.1馆B3-02 Fosun Health（复星健康）展台上全方位展示多款中国首秀、行业领先的前沿医疗器械和创新药品，充分展示复星医药植根中国、创新驱动的全球化深度医药健康产业运营能力。

“作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，参展 5 年来，复星医药和我们的全球合作伙伴一起见证了进博会进一步助力中国经济高质量发展，成为连接中国和世界市场的桥梁。” 复星医药首席执行官文德镛表示，“作为一家植根中国、创新驱动的全球化医药健康产业集团，复星医药从第一届开始便积极参与进博会，也深深受益于进博平台强大的溢出效应，将多款全球领先的医疗技术及创新药物引入中国，进一步惠及更多中国患者。未来，我们希望能够持续借助进博会这个平台，与我们的全球合作伙伴携手，让每个家庭乐享健康。”

进博会 “溢出效应” 加持 加速落地造福更多患者

自 2018 年首次举办以来，复星医药积极主动拥抱进博会机遇，充分发挥其创新驱动的全球化运营能力，将全球领先的创新成果和前沿技术带到进博会的舞台。一路走来，复星医药见证了进博会成为全球知名企业共享中国发展机遇的重要平台，也借此进一步深化了与全球知名医药健康企业的合作，加快了国际化发展。

得益于进博平台强大的溢出效应，复星医药过去四年参展的多款创新产品已加速落地中国，包括达芬奇手术机器人、Breas 呼吸机、MRIdian Linac 磁共振引导放射治疗系统、CAR-T 细胞治疗产品 Yescarta 等，涵盖尖端医疗器械及创新药品领域，真正实现了从 “展品到商品” 的转变，大大提升了这些前沿科技在国内的可及性，惠及更多患者。

作为往届进博会的网红爆款产品，达芬奇手术机器人在本届进博会中继续受到广泛关注，带来了达芬奇 Xi 手术系统、以及 Ion 机械臂辅助的导航支气管镜系统这两款全球领先的重磅产品展示。在参展多届进博会后，更加坚定了直观医疗落地深耕中国，长期分享中国市场发展红利的决心，实现从 “展商到投资商” 的跨越。2022 年 8 月，总投资超过 7 亿元的直观复星医疗机器人制造·研发中心在上海浦东开工建设，未来将进一步加速本土化进程，以本土 “智造” 更好地应对中国机器人市场的需求与挑战，推动精准医疗的可及与升级。

在创新药领域，首届进博会即亮相参展的 CAR-T 细胞治疗产品 Yescarta（中文商品名：奕凯达）今年将进一步在 Fosun Health 展台向国内外展示在药物研发、生产运营和商业创新三大领域取得的丰硕成果。该产品作为中国首个获批上市的 CAR-T 细胞治疗产品，上市以来，复星凯特积极探索创新支付手段以惠及更多患者，截至 2022 年 10 月末，奕凯达®（阿基仑赛注射液）已获列入超过 60 个省市的城市惠民保和超过 60 项商业保险，备案的治疗中心已达 120 家。今年 10 月 25 日，奕凯达®大 B 细胞淋巴瘤二线新适应症的上市注册申请获国家药监局药品审评中心正式受理，将已获批的大 B 细胞淋巴瘤三线治疗前移至二线，将为中国广大淋巴瘤患者提供新的治疗选择。

连续多年作为 “展品” 参展进博会的 MRIdian Linac 磁共振引导放射治疗系统今年将正式作为 “商品” 亮相第五届进博会，该产品已于 2022 年 8 月获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，截至目前，该产品已在全球部署 55 套系统，治疗患者 2.5 万余例，未来将给中国的肿瘤患者带来全新的治疗选择。

医疗器械亮点多 全方位展示三大领域核心产品布局

本届进博会，复星医药医疗器械板块旗下的多家海外成员企业将围绕医疗美容、呼吸健康和专业医疗技术与产品三大领域带来多款全球领先的医疗器械创新产品，其中，全球化美丽健康集团复锐医疗科技（Sisram Medical）携多款前沿产品及技术亮相 Fosun Health 展台，精彩呈现美丽健康生态系统中的亮丽成果，其中，首款家用光子美容仪 LMNT one 将迎来中国首展，该产品高效结合了红光、近红外光和微脉冲技术，刺激面部循环，促进胶原蛋白新生，有助肌肤立显光彩，长期多维抗老。与此同时，复星牙科椅旁数字化解决方案也将来到 Fosun Health 展台。

本届进博会，复星医药旗下欧洲呼吸机品牌 Breas（博毅雅）将以全新品牌形象携多款针对家庭医用机械通气护理和治疗睡眠呼吸类疾病行业的专业医疗产品亮相，其中包括拥有临床多功能性的高端无创呼吸机 ViVO45、家用便携式呼吸机 Z1 Auto 以及多款古董无创呼吸机产品等，以期为中国呼吸患者提供更好的生活和呼吸质量。多年进博会的展示，也推进了博毅雅在中国市场的业务发展及本地化生产落地，目前博毅雅正在将海南生产基地打造成为 Breas（博毅雅）全球三大生产基地之一，而作为 Z1 Auto 便携式呼吸机也已成为博毅雅首款落地海南生产的呼吸机产品。

此外， ARTAS 植发手术辅助机器人、为多种癌症提供近距离放射治疗的 Xoft Axxent X 射线近距离治疗系统、EOS 全身骨骼三维建模成像系统、BodyTom 自由移动式全身 CT 以及 CereTom 自由移动式头部 CT 等一系列行业领先的医疗器械也将于 Fosun Health 展台与大家见面。

多款创新药品及医学诊断产品亮相 汇聚全球领先的创新研发成果

自 1994 年成立以来，复星医药始终以创新为核心驱动因素，在不断提升自主创新研发能力的同时，全面提速全球化进程。复星医药通过自主研发、合作开发、许可引进、深度孵化等开放式创新研发生态，持续推动创新技术和产品的开发和落地，与此同时，复星医药持续加强全球运营全能力建设，成为全球知名药企在国内的优选合作伙伴。

本届进博会，Fosun Health 展台上将带来复星医药全球合作伙伴的多款创新药品的中国首秀，展示复星医药在自身免疫性疾病、血液系统以及中枢神经系统等重点疾病领域的创新药物和突破性疗法，包括：全球首款银屑病口服靶向药物欧泰乐®（阿普米司特片）、全球首个且唯一同时阻断 5-HT3 和 NK-1 受体、全程预防 CINV 的双通道口服复方药物奥康泽®（奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊）、用于预防及治疗器官移植患者术后排斥反应的多克隆抗体 Grafalon®（抗人 T 细胞兔免疫球蛋白）以及全新第三代 COMT 抑制剂 Ongentys（奥吡卡朋）。与此同时，Fosun Health 展台还将展出由复星医药与德国百欧恩泰（BioNTech）合作开发的 mRNA 新冠疫苗复必泰（即 BNT162b2）。

此外，复星诊断将携 NG-Test CARBA5 碳青霉烯酶检测试剂盒（胶体金免疫层析法）亮相 Fosun Health 展台，该产品由复星诊断及法国 NG-BIOTECH 联合推出，可针对五种碳青霉烯酶一卡五检，是国内最早一款获得二类注册证的一卡五检胶体金产品，目前已经得到国内三级医院广泛认可。

多形式线上线下互动 星主播天团带你逛进博

本届进博会期间，复星医药设置了线上展厅云展台，并全程直播各大展台活动，带来多场 “星主播天团逛进博” 直播，让更多观众通过直播探馆等形式，打破地域、时间限制，随时随地共赴进博盛会。