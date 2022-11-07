象征着 Honda e:N 品牌第二弹产品量产方向的概念车 e:N2 Concept 迎来全球首秀，以不被定义的先锋美学设计及创新的五感交互，开创 EV 新流派，带来别具魅力的新价值体验。这款全新概念车型由身处全球电动化、智能化技术前沿市场且熟知中国消费者需求的中国年轻精英团队研发、打造，凭借划时代的驾驶乐趣和沉浸式空间价值体验，不断拓展 Honda EV 的动、智、美价值，为用户提供触动五感的驾趣体验。

“动”—车随意动的 EV 驾趣：搭载纯电动车专属的智能高效纯电架构 “e:N Architecture F”，强大的全场景电控运算能力，响应迅速，轻松应对各种驾驶环境；精细的底盘调校，既保证了舒适性又能准确反馈驾驶者的每一次驾驶意图，实现人车一体、车随意动的驾驶乐趣。

“智”—连接五感，延伸感知：全栈智控生态系统 e:N OS 融合数字座舱，利用先端智能技术充分调动并延伸人的感知，以丰富的感知交互体验，让车成为人的亲密伙伴，打造更自由、更身临其境的智慧出行新体验。

“美”—前瞻设计，打造 EV 新流派：采用 e:N Design 的前瞻设计理念，以穿破现实与未来界限的利刃造型和锋锐动线，唤醒驾驶激情；内饰设计则充分以驾驶者为中心，采用简约清爽的设计风格，呈现出外观与内饰刚柔并济，打破美学惯例的对立美感，精彩诠释别具特色的先锋美学造型。

本田技研工业株式会社取缔役兼代表执行役社长三部敏宏表示：“Honda 将在研发、采购、生产、销售、售后服务等全价值链领域加速推动各项电动化举措，在进一步扩展 e:N 产品矩阵，到 2027 年将陆续投放 10 款纯电动车的同时，以扎实稳健的全价值链体系，向中国用户提供充满无尽乐趣的 e:N 产品。”

高阶进化的安全超感 Honda SENSING 360 提供安全、安心的新价值

Honda 对安全的追求从未止步。作为 “防范事故于未然的主动安全技术” 以及 “减轻碰撞伤害的被动安全技术” 的先驱，多年以来，Honda 始终将用户的安全放在头等位置，不断地磨练自身技术。此次展会上，Honda 重磅发布了全面升级的先进安全驾驶辅助系统 “安全超感 Honda SENSING 360”，此系统应用了 Honda 在 L3 自动驾驶技术研发中积累的大量知识和经验，并与中国先进的智能化技术和资源有效整合，为中国用户创造智能化的 “安全”、“安心” 新体验。该系统将率先搭载于今年冬季上市的全新 CR-V 和皓影（BREEZE）车型，并将于 2030 年前完成在全系 Honda 品牌车型上的搭载应用。

作为高阶进化的 “安全超感 Honda SENSING 360” 系统，通过前视感应摄像头和 5 个毫米波雷达，实现 360 度的周围感应，监测范围和识别精准度大幅提升，尤其强化针对交叉路口的事故回避能力，在降低事故风险的同时，减轻驾驶负荷，让驾驶变得更加自由、惬意。

Honda SENSING 360 集成多项实用安全辅助功能，以高精度技术带来 360 度无盲区的安全守护，核心升级功能点如下：

提升事故回避能力 驾驶更安全

防撞智护：进一步扩大了监测范围，加强交叉路口对行人的守护。通过侧角雷达，感知从侧方接近的行人，前视感应摄像头追踪行人，有碰撞风险的情况下，自动实施制动。此外，还可监测对向来车和横向来车，进一步降低交叉路口碰撞风险。

穿行先知：在视野受限的交叉路口，当监测到前方穿行车辆接近时，会及时发出警示音，向驾驶员预警潜在的碰撞风险。穿行先知功能可以监测到前方穿行时速 90km/h 以内的车辆，减少发生重大事故的风险。

变道后卫：当驾驶者试图变道时，系统监测到相邻车道侧后方接近的风险车辆并发出警示。如果在提醒后驾驶者仍然试图变道，为避免碰撞风险，系统会辅助操控方向盘，柔和自然的辅助转向。

减轻驾驶负荷 驾驶更轻松

变道智驾：在高速公路和汽车专用道上行驶时，开启附带低速追随模式的主动巡航控制系统和车道保持辅助系统，并满足某些条件时，驾驶员打转向灯后，系统会根据驾驶员的指示，辅助操作方向盘，让驾驶员操作更轻松。

弯道智驾：通过识别前方弯道及曲率，可自动提前降速至合适过弯的速度，帮助驾驶员平稳顺畅的驶出弯道。并可提供车速定制，有 Slower/Average/Faster 三挡可选。

与此同时，Honda 也在不断升级以 Honda CONNECT 为核心的智能网联化技术，通过 Honda 专属技术，实现车辆与用户的紧密沟通。未来全新升级的新一代系统将充分利用人工智能技术和用户大数据分析，并通过与安全超感 Honda SENSING 360 的协同互联，及时规避风险，为用户提供安心安全的有效保障，让移动更加轻松、舒适。全新一代 Honda CONNCET 将于 2023 年春季开始导入应用。

本田技研工业株式会社执行役常务兼株式会社本田技术研究所代表取缔役社长大津启司表示：“为实现’ 交通事故零死亡’ 的愿景目标，Honda 将满怀激情，磨炼技术，不断创新，持续为用户提供’ 我的车，时刻守护我们’ 的安全、安心新体验。”

此外，Honda e:N 首款纯电产品 e:NS1、二轮领域的跨界合作电动自行车 “素-MS01” 等电动化产品也悉数亮相 Honda 展台。本次 Honda 展台位于国家会展中心 2.1 号馆，欢迎大家莅临参观，现场亲身体验 Honda 丰富的电动化产品和驾驶乐趣。未来，Honda 将持续通过电动化、智能化领域的技术升级和创新，用更丰富的产品矩阵和服务，为顾客提供超越期待的新价值体验。