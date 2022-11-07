如果说越南是东南亚新能源汽车产业走向世界的代表，印尼则正在成为这一区域同全球产业进行连接的桥梁。

作为拥有超 2.7 亿人口的全球人口第四、亚洲第三的 “大” 国，凭借其市场和资源优势，印尼已然在东南亚这片相对较 “小” 的地区中迈入了万亿美元 GDP 俱乐部。而作为对推进当地经济发展最有效的催化剂——技术驱动的颠覆因子（TED）的热切拥抱态度，面对当下日益加快的科技革新浪潮，印尼也在不断提升对发展科技产业的决心。

体现在具体方面，在全球范围内正如火如荼的新能源汽车领域，印尼也在努力发挥自身在天然资源和商品出口方面的有利因素，试图在其中构建出一个属于印尼的未来。

目前，印尼当局已经为自身在新能源车领域定下了一个 “2030 小目标”。从现在来看，虽然新能源交通工具的普及程度在当地仍处于起步阶段，在其庞大的车辆基数、富饶的资源储备、以及一系列的国家扶持政策面前，这个目标却也显得不是那么遥不可及。

与此同时，随着印尼当地及海外相关企业的纷纷入局，尽管这个 “小目标” 的实现过程并非能够轻易一蹴而就，印尼的新能源车领域中同样也涌现出了大量机遇。

以上的这些内容来自动点科技旗下部门动点国际（TechNode Global）出品的《2022 印尼新能源汽车市场调研简报》（以下简称为 “简报”）。作为中国领先的双语科技媒体平台，基于在媒体服务、线上&线下活动落地、投资对接、创新咨询、社群关系等方面的服务内容，动点国际的目标是：从东南亚开始，链接中国与亚洲其他地区的科技生态。

在本简报中，我们对印尼新能源汽车领域中两轮电动车和四轮电动车的市场环境、发展现状以及潜在趋势进行了简单梳理，希望以此为大家带来一份了解了解当地产业状况的概览指南。如需获取完整版报告，请点击关注动点出海微信公众号（ID：dongdianchuhai），并在动点出海公众号菜单栏处点击 “报告下载” 按钮以获取下载链接。

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封面来源：Alifia Harina on Pexels