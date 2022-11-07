科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.10.31-2022.11.06）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

有的。或者更具体地说是，在印尼是有的。

在上周的文章中，我们可以了解到一家名为 Jago 的咖啡连锁品牌，它所采取的模式便是本文标题问题的延伸。

面对印尼日益火热的本地咖啡市场，与多数以固定门店为经营场所的咖啡店不同，Jago 的选择是一辆电动推车。据介绍，这是一种集成了取货与送货功能的 “移动摊点”，每辆 Jago 咖啡店可以覆盖半径为 1 到 2 公里的区域，，其咖啡及相关饮品（也有茶饮）会基于其现场随取随走和 App 下单方式进行售卖。在这样的定义下，Jago 可以更为即时地向客户提供购买的现调饮品——只要下了单（前提是你的所在地有被覆盖），Jago 就可以在附近或者当面把咖啡交付给消费者，而无需再经由额外的外卖配送环节。

另一方面，据 Jago 表示，在印尼，包含租金和装修在内，开设一家新咖啡店的开店成本往往能够比 Jago 的 “移动” 经营模式高上近 20 倍。而作为对比，Jago 的推车甚至还可以在选址和后续经营过程中水电燃气方面产生节省。因此，作为这些成本优势的体现，Jago 可以以 8000 印尼盾起（约合 3.74 元人民币）的价格卖出一杯现磨咖啡，并且每位兼具了咖啡调配师角色的骑手每天只需卖出几杯即可实现收支平衡。

当然，综合 Jago 的模式来看，与其把它看作是一个可以在 “最后一公里” 层面上解决客户咖啡需求可移动式的咖啡店，倒不如说 Jago 是一种迎合了当地市场需求的缩影，毕竟这种流动摊点式的经营方式并不能在所有地区均可得到推广应用，而印尼的咖啡消费需求也正值高速上升期。

未来，属于 Jago 的路还很长，但随着越来越多像 Jago 这样的选手的加入，咖啡到消费者手中的距离却也将会随之缩短。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

把店开在推车上的 Jago 想要实现印尼咖啡的 “最后一公里” 时刻：Jago 成立于 2020 年，由咖啡连锁品牌 Common Grounds 联合创始人 Yoshua Tanu 和其前身为 Gojek 产品副总职位的亲属 Christopher Oentojo 联合创立。与多数以门店为营业场景的咖啡连锁品牌不同，Jago 是一个在电动推车上的经营的 “移动” 咖啡品牌。而作为这种移动咖啡摊点的优势，Jago 曾表示，在印尼，开设一家新咖啡馆（包括租金和装修）的花销大概在 8 亿印尼盾左右（约合 37.4 万人民币），并且开店的选址也会受到一定的限制。基于其电动推车，这种开店成本可以下降到 2500 美元左右（约合 1.8 万人民币）。此外，在运营方面，Jaro 也强调称，除了能够降低水电费用的花销，这种模式并且公司还能进一步降低管理成本——推车的骑手也兼具了咖啡调配师的角色，每位骑手每天只需卖出几杯即可实现收支平衡。

据介绍，Jago 每 “辆” 摊点（集成了取货与送货功能，另外也包含冰箱功能）的覆盖半径为 1 到 2 公里之间，主要在雅加达的居民区和商业区活动，其咖啡及相关饮品（也有茶饮）基于其现场随取随走和 App 下单方式进行售卖，每杯现磨咖啡的价格为 8000 印尼盾起（约合 3.74 元人民币，按照今日汇率）。

印度初创公司 10 月份融资规模同比下降 77%：根据外媒发布的数据显示，尽管较今年 9 月份的融资规模呈现出了 60% 的增长，10 月份期间，印度初创公司所获得的总融资规模仅为 13 亿美元，较上年同期呈现出了 77% 的降幅（9 月份的同比降幅则为 58%）。

据了解，本次 13 亿美元的融资规模由 105 笔交易构成，这与 9 月份的数量相同。不过，在此期间，仅靠 BYJU’S、 Ecom Express、Udaan 这三家企业的融资规模便占据了 10 月份整体水平的 41%（约为 5.37 亿美元）。相比之下，9 月份期间所发生的最大单笔融资也只为 8200 万美元。

Amagi 获得超 1 亿美元融资：Amagi 成立于 2008 年，主要基于其云端技术解决方案为广播电视和流媒体电视平台提供包含内容创建、内容分发和货币化（广告）在内的一站式 SaaS 服务内容。据介绍，Amagi 已在超过 40 多个国家/地区中服务了超 650 家内容品牌、800 多个播放链以及 2000+触达渠道，客户包括 NBC 环球、CBS 哥伦比亚广播、《今日美国》、乐天集团等。

VinFast：作为一家越南电动车企新秀的全球主角觉悟：如果说电动汽车产业的发展史是一部冰与火小说，尽管不知道哪些人能够活到最后，在东南亚，越南超级巨头 Vingroup 旗下的汽车部门 VinFast 却一定会是占用篇幅最多的那位角色。

在由燃油车转型到电动汽车领域的不到一年时间内，从近期与宁德时代的战略合作到亚投行所提供的 1.35 亿美元气候融资计划，从针对欧美市场的高调进军宣言再到其 100 亿美元的投入 “小目标”，这家东南亚企业正在用一条又一条的头条动态不断刷新着自己的存在感。而作为这种高调态度的体现，在尚未进行太多车辆交付的现状下，VinFast 所面临的质疑自然也在与之俱增，虽然这段身体和灵魂是否能够并肩向前的剧情似乎也会让人有些不应意外的似曾相识。

FishLog 完成 350 万美元融资：FishLog 成立于 2020 年，主要通过旗下运营的 B2B 平台帮助仓库方、渔民、买家三者之间更加便捷地进行连接。与此同时，在另外的库存管理、营运融资和冷链数字化服务之外，FishLog 也有向水产业从业群体提供了一个名为 FishLog Academy 的学习项目。据悉，该项目将会向学习者传授渔业相关的管理、质量管控、冷藏操作等方面的知识。