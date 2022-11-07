电动汽车制造商 Polestar 已从其两大股东处获得总计 16 亿美元的新资本。这确保了近期的融资——包括 Polestar 3 的生产启动。沃尔沃汽车将提供 8 亿美元的贷款，期限为 18 个月，并提供股份转换选择权。另外 8 亿美元来自另一个大股东 PSD Investment。PSD Investment 由沃尔沃汽车和母公司吉利的董事长 Eric Li 所有。

Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 表示，它在 2023 年之前拥有足够的资金，并且仍然 “专注于业务执行”。“我们今天有大约 70,000 辆汽车在路上行驶，并有望实现我们在 2022 年向客户交付 50,000 辆汽车的目标，” 首席执行官补充说。“我们雄心勃勃的计划正在取得重大进展，到 2026 年再推出三款汽车。”

Polestar 目前正处于高财务需求时期。在 Polestar 2 的系列生产继续进行的同时，该公司正准备在两个工厂同时增加 Polestar 3 的生产。这款电动 SUV 于 10 月亮相，计划于 2023 年年中在中国成都下线，随后于 2024 年在沃尔沃位于美国南卡罗来纳州的 Ridgeville 工厂进行第二次生产。Polestar 3 的底价为 89,900 欧元，价格也远高于 Polestar 2。

然而，沃尔沃汽车在 Polestar 的份额仍略低于 50%。在目前的公告中，这家瑞典公司称其持有 Polestar 48.3% 的股份。去年，这一数字一度高达 49.5%。

沃尔沃汽车首席财务官 Johan Ekdahl 表示：“Polestar 是我们的附属品牌和重要的业务合作伙伴，因为它在我们到 2030 年实现全电动化并塑造移动未来的战略方向中发挥着关键作用。” “我们与 Polestar 的其他主要所有者提供的财务支持将确保 Polestar 坚定不移地进一步实现其作为高性能电动汽车品牌的雄心。”