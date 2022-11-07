根据 Strategy Analytics 最近发布的研究报告，2022 年 Q3 中国智能手机出货量同比下降 16%，至 6690 万部。vivo 以 21% 的市场份额重登榜首，OPPO（包括一加）、荣耀、苹果、小米紧随其后。在前五大厂商中，只有苹果在本季度实现了年度正增长。

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯表示：“2022 年 Q3，中国智能手机出货量下降至 6690 万部，同比下降 16.0%。这是智能手机出货量连续第六个季度出现年度下滑。库存调整和宏观经济逆风导致需求减弱加重了喜忧参半的业绩。”

Strategy Analytics 高级总监隋倩表示：“vivo 在 2022 年 Q3 以 1430 万台智能手机的出货量重新夺回了中国市场的第一名；但其出货量份额从去年同期的 23% 下降至 21%。vivo 本季度更新了产品组合，我们看到了高端市场和线上渠道的稳步发展。X 系列帮助公司提高了预算充足用户和年轻人中的品牌知名度。与此同时，全新的 iQOO 系列继续在线上细分市场大放异彩。OPPO（一加）以 1220 万台出货量排名第二，在 2022 年 Q3 占据 18% 的市场份额。OPPO（一加）本季度的年度降幅（同比下降 27%）在前五大供应商中居首位。由于经济的不确定性，OPPO 本季度在国内市场推出新产品时不那么积极。价格适中的 5G A 机型和 Reno 8 高端系列依然是最畅销的机型。我们建议 OPPO 采取切实可行的措施，稳定其在中国市场的业绩。”

Strategy Analytics 分析师 Peng Peng 补充道：“2022 年 Q3，荣耀将第一的位置让给了 vivo，以 1210 万台的智能手机出货量排名第三。荣耀令人印象深刻的复苏之旅陷入停滞，其国内市场年降幅为 15%。荣耀在 Q3 放慢了产品发布周期，只在国内市场推出了 X40i 和 X40。我们预计，在接下来的几个季度里，荣耀和 vivo 之间的竞争将会更加激烈。苹果以 1,030 万部 iPhone 出货量和 15% 的市场份额排名第四，高于一年前的 13%。苹果的表现优于整体市场，年增长率为+3%。它是前五名中唯一一个实现年度正增长的厂商。增长主要来自 iPhone 13 系列诱人的价格折扣，以及新推出的 iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 在一线城市的健康需求。”

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯补充道：“小米本季度的出货量为 900 万台，跌至中国市场的第五名。其出货量同比下降 16%，与整体市场持平。小米在第三季度将面向女性的 Civi 2、面向网络的红米 K50、超高端的小米 12s Ultra 和 Mix Fold 2 引入市场。这些模式代表了小米为扩大目标市场所做的最新努力。小米在线上市场面临着主要来自荣耀的激烈竞争，与此同时，其线下扩张已经放缓。我们预计，在持续的新冠疫情干扰和经济逆风的影响下，中国智能手机市场将在未来几个季度保持低迷。在经济不确定的情况下，受预算充足的用户的推动，高端市场的表现将超过大众市场。我们建议中国领先品牌推出更具差异化的产品，以应对高端市场。同时，谨慎管理库存是所有厂商在未来几个季度面临的另一个挑战。”