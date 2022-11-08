奥迪将于 11 月 9 日推出 e-tron 和 e-tron Sportback 的改款版本，并对这两款车型进行了预览。在为这两款 SUV 车型准备中年改款时，奥迪还对它们进行了重新命名，因此它们现在将被称为 Q8 e-tron 和 Q8 Sportback e-tron。

这两个车型的曲线图已经泄露出来。差异很难注意到，但我们可以看到这两款车型的 LED 尾灯和灯条与改款前的车型非常相似。我们怀疑尾灯的图形已经进行了一些改动，即使它们的整体形状没有改变。

请注意，这不是我们第一次看到新的 Q8 e-tron 和 Q8 Sportback e-tron。9 月，奥迪展示了更新后车型的薄伪装原型。它配备了经过修改的前格栅和经过调整的带有新进气口的前保险杠。奥迪还对电动汽车的后部进行了一些造型改动。

新 Q8 e-tron 和 Q8 Sportback e-tron 的技术规格尚不清楚，但有报道称更新的动力系统可能会成为标准配置，配备升级的电池组、更高效的电动机和更好的能量回收系统。这些改进可以使 WLTP 循环中的续航里程从当前的 272 英里（440 公里）跃升至高达 373 英里（600 公里），这对于那些想要获得 SUV 钥匙的人来说无疑是个好消息。

为当前的奥迪 e-tron 供电的是一个 95 kWh 的电池组，它驱动一对电动机，在升压模式下运行时总功率为 402 hp。这足以让电动汽车在 5.5 秒内加速到 60 英里/小时（96 公里/小时）并达到 124 英里/小时（200 公里/小时）的最高速度。