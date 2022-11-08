近日，医疗科技公司波士顿科学与欧姆龙健康医疗在第五届中国国际进口博览会上签署战略合作意向书。双方将在心脑血管疾病管理领域开展深入合作，充分结合双方产品、资源优势，以患者为核心持续创新，推动房颤患者全流程服务。

中国房颤患者逐年攀升，根据最新数据，我国房颤患者近 2000 万人，约占全球五分之一。而房颤患者的卒中风险是普通人的五倍，高达 20-30%。与其他原因导致的卒中相比，房颤导致的卒中具有 “高致残率、高致死率、高复发率” 的特点，是患者的 “不定时炸弹”，对患者及家庭造成巨大经济及精神损失。

为了帮助更多中国房颤患者预防脑卒中的发生，波士顿科学与欧姆龙健康医疗携手合作，借助其线下健康便利店网络布局与庞大的用户规模，进一步推动中国民众房颤疾病科普与治疗，携手打通患者教育的 “最后一公里”。

“为生命创新，这是波士顿科学坚持贯彻的使命，我们将创新医疗解决方案带给更多患者，切实改善他们的生活。” 波士顿科学结构性心脏病事业部销售市场总监胡滨表示，“卒中的问题并不仅仅是医疗问题，更是社会问题。我们采用了全球最严苛的术者培训体系，引入左心耳封堵术，通过各方合作，将疾病的宣传，以及疗法的普及传递给更多社会面，以帮助造福更多房颤患者。”

欧姆龙健康医疗（中国）有限公司董事·总经理赵耀也表示了高度认可，“‘健康中国 2030’ 中强调要不断普及健康生活，优化健康服务，作为一家深耕慢病领域多年的企业，这也是我们义不容辞的责任。患者对院外疾病管理需求增强，临床医生希望更高效地对患者进行院外管理，我非常期待双方的合作可以整合资源，建立全场景式服务，为实现 ‘健康中国 2030’ 愿景贡献力量。”

波士顿科学与欧姆龙健康医疗已积极推动合作试点落地，于今年 9 月 2 日在云南昆明院边店举办第一场线下房颤知识普及和义诊活动。云南省第一人民医院范洁主任团队到场进行义诊，近 40 位参加的用户中，筛查出 3 名疑似房颤患者并得到门诊续约服务。未来，双方将进一步深化合作，持续推动房颤患教诊疗的普及，帮助更多中国房颤患者更早、更高效地预防脑卒中的发生。