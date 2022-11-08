如果你是需要在不同国家/地区开展业务并需要多语种语言与客户进行沟通的企业、希望通过人工智能技术提升产品&服务&运营效率的企业、为国际客户提供解决方案的初创公司、人工智能领域关注者、正在为投资组合公司寻找合作伙伴的投资人士以及希望对人工智能和数字平台进行更加深入了解并从中结识志同道合人士的业内从业人员，请一定不要错过动点国际为您呈现的这场将于印尼雅加达举办的精彩线下活动。

活动主题：《移动互联网时代下的多语种 AI 技术》

活动时间：2022 年 11 月 11 日 下午 1 点—下午 5 点（GMT+7）

活动地点：雅加达文华东方酒店，印尼

具体活动议程

1:00pm – 1:30pm : 登记签到

1:30pm – 1:35pm：开幕致辞

1:35pm – 1:55pm：主题分享，科大讯飞 BG 总经理周传福

1:55pm – 2:25pm：主题分享，华为云印尼销售总监王琳

2:25pm – 2:45pm：主题分享，国家智能语音创新中心多语种发展总监李深安

2:45pm – 3:00pm：主题分享，PT Dalligent Solusi Indonesia 首席信息官 Andry The

3:00pm – 3:40pm：圆桌对谈，基于《面向移动互联网时代的 AI 技术》主题（包含 5 分钟问答环节）

3:40pm – 5:00pm：自由社交

参与方式

扫描下图二维码或点击此处即可报名参加