吉利纯电品牌几何旗下 G6/M6 正式上市，两车各推出 4 款车型，综合补贴后售价均为 14.98 万元-18.68 万元。何 G6/M6 全系标配基于 HarmonyOS 开发的几何数智座舱、L2 级智驾辅助系统和 10.2 英寸液晶仪表+14.6 英寸中控大屏等。依托于华为车机模组和 8G+128G 的高规格存储组合，两车均可实现车机 app 一触即开、秒速运行，入门即高配。

几何 G6 拥有桐枝绿、涧石蓝、云峰白、弦月银 4 种外观颜色和飞泉绿、深墨黑、浅墨黑 3 种内饰颜色可选。前脸采用封闭格栅搭配贯穿灯带，灯带两侧造型酷似蝴蝶，中央配有发光 logo。车侧采用悬浮式车顶搭配隐藏式门把手，下方配有 16 英寸多辐轮毂、17 英寸风翼轮毂和 17 英寸光叶轮毂可选。

内饰部分，新车采用了全液晶仪表盘并搭配了三辐式的多功能方向盘，中控中央是一个悬浮式设计多媒体触控屏，中控台还将空调出风口设计为了贯穿式的布局，整体设计搭配简约而充满科技感。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为诶 4752/1804/1503mm，轴距为 2700mm。动力方面，新车搭载一台最大功率为 150 千瓦永磁驱动电机，峰值扭矩 310 牛·米。续航方面，根据车型配置不同，提供 CLTC 纯电续航里程 480 公里和 620 公里。

车联系统方面，几何 M6 配备系统为 HarmonyOS 系统，官方表示与此前的车联系统相比，全新的 HarmonyOS 车联能够有效改善了传统车机卡顿、语音识别不准确等常见问题。除此之外，车内还将配备全液晶仪表。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4432/1833/1560mm，轴距为 2700mm。动力方面，新车将搭载一台最大功率为 150 千瓦的永磁驱动电机，峰值扭矩为 310 牛·米。续航方面，根据配置不同，其 CLTC 纯电续航里程提供 450 公里和 580 公里。