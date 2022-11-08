远程汽车公布了创领行业发展的全场景零碳智慧物流方案——天地一体化系统，也是国内首个物流开源系统。同时还推出了两款重磅车型，其中包括吉利旗下首台无驾驶座舱的重卡——远程星瀚 H，并且基于此车型，落地了无人重卡 L4 级自动驾驶技术。

面向城市场景，还推出了可按需求定制的全新车型——远程超级 VAN，目前已开启盲订，这款全新车型，具备乘商两用属性，将于 2023 年下半年小批量交付。值得一提的是，车内大量采用可再生、可降解的生物基环保塑料。后方的车厢可载人可拉货，最大装载容积可达 12m，家居创业两不误。

远程超级 VAN 基于远程自研 GMA 线控智能架构打造，远程 GMA 线控智能架构转角精度 0.1°，线控转向响应时间 100ms，制动能量回收能力 0.3g，线控制动系统建压响应时间为 150ms。

远程汽车有国内最大的新能源商用车研究院，汇聚了全球超 2000 名研发工程师，累计申请专利 1700 余项，主导并参与了 65 项国家行业团体标准制定。同时远程新能源商用车加速布局海外业务，多款新能源产品已出口包括韩国、以色列、日本、荷兰、新西兰、丹麦等国家在内的亚太、南美、中东地区。未来将战略性全面进军欧洲，逐步建立健全海外产品合规开发体系，建立属地化研发中心等。今年 10 月，远程新能源商用车宣布完成了 Pre-A 轮超 3 亿美元融资，近期还将继续开启 A 轮融资。

秉承着 “碳中和” 的理念，新能源重卡已经成为全球商用车巨头的重要发力点。面对未来万物互联的发展趋势，地表生态系统也必须实现全链路的信息融合和数据共享。为此远程与吉利旗下时空道宇强强联合，时空道宇 CTO 丁晟描绘了卫星的应用：“时空道宇将实现通信、导航、遥感技术的融合应用，为多式联运、无人系统、干线物流自动驾驶等物流场景提供立体化保障，和远程新能源商用车一起携手加速构建智慧物流体系。”

远程将全面整合地表生态系统和天基信息系统，通过数据赋能驱动，创建国内首个物流开源系统——天地一体化系统。连点成网让运力全面升维，构建立体化物流体系，一起为用户提供全场景定制的零碳智慧物流解决方案。

远程以科技为引领，以用户为核心，聚焦创领零碳陆运和可持续未来。未来，远程新能源商用车将以智能化的新能源商用车和天地一体化系统以及完善的生态布局，加速推动我国零碳陆运的建设。