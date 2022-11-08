在华为全联接大会 2022 首日，华为携手业界领袖、专家、客户、伙伴共同举办了 “华为城市智能体峰会 2022”，以 “共筑城市智能体，深耕城市数字化” 为共同目标，发布了基于 OpenHarmony 的《城市感知体系白皮书》和 “城市融合感知解决方案”，共话智慧城市发展趋势及下一代参考架构。

先进技术驱动智慧城市不断演进，以感知塑造智能、智能提升认知、认知锐化感知，推动城市数字化转型条块深度融合，实现可持续发展。在此背景下，华为联合中国电子技术标准化研究院共同发布了基于 OpenHarmony 的《城市感知体系白皮书》。城市感知体系的建设有助于丰富 “城市是生命体，有机体” 的内涵，完善城市感知数据，打通城市间的各类数据孤岛和壁垒，形成高效的协同配合，实现前所未有的城市综合感知能力，提升城市的智能化水平。以《城市感知体系白皮书》发布为契机，中国电子技术标准化研究院、华为将联合业界伙伴，谋划开展相关标准的研究制订。

与此同时，华为联合业界伙伴首次发布了城市感知体系的最新解决方案——“城市融合感知解决方案”。结合 OpenHarmony 打造万物互联的城市全场景操作系统，同时运用华为光感知、视频 AI 分析及光纤传感等核心技术，感知海量数据，构建 “可看，可算，可控” 城市融合感知平台，支撑城市燃气监测、数字综合管廊、城市网联等应用场景，主动式保障城市安全，提升城市高效治理能力。

中国工程院院士、深圳大学土木与交通工程学院院长陈湘生在演讲中指出，以 “万物感知、万物互联、万物智能” 实现城市治理方式智能化、模式协同化、内容预防化、决策精细化，探索 “类人化” 的数字化发展架构支撑宜居、韧性、智慧城市建设。

华为政务一网通军团 MKT 与解决方案销售部总裁王彬在致辞中表示，“以人为本”、追求让城市中的 “人” 更有获得感、幸福感，成为行业共识；城市需要形成一个善感知、会思考、可进化、有温度的 “智能体”，实现城市高效能治理、经济高质量发展、人民高品质生活。在 “共筑城市智能体，深耕城市数字化” 的主题演讲中，王彬强调：“我们看到越来越复杂场景与体验的要求出现，城市的发展将进入下一个阶段：以智能体为代表的变革重构期。城市智能体技术体系上注重打造融合感知、智能中枢、一体化安全，已成为城市数字化发展的共识和最佳选择。”

城市精细化治理需要系统化建设城市智能感知体系。南京市大数据管理局党组成员、南京市城市数字治理中心主任翁晓泳在实践分享中表示：“我们采取了通过华为作为南京城市合伙人的角色，打造智能感知体系建设的南京模式，主要是依托各级城运中心实体组织，基于开源鸿蒙的技术升级，创新商业模式，带动产业发展。”