根据 IDC 最新发布的平板电脑季度跟踪报告，2022 年第三季度，中国平板电脑市场出货量约 729 万台，同比下降约 4.5%，其中消费市场同比增长 6.3%，商用市场同比下降 56.7%。

IDC 认为，2022 年第三季度中国平板电脑市场受到宏观经济和疫情反复以及国际汇率等多重因素影响市场波动加大。但是以华为、荣耀、联想、小米为代表的国产品牌在第三季度相继推出新品且部分品牌加大宣传力度，再加上 iPad 系列产品的稳定供货拉动了消费市场大盘稳定增长，但是商用市场仍然延续下跌趋势。2022 年第三季度中国平板电脑市场整体出货量前五的品牌份额占比共计约 86.4%。

从 2022 年第三季度平板电脑整体价格趋势看，受到国际汇率变化及国际局部区域地缘形势影响以及主流品牌更加注重产品品质及净利润的销售导向影响，2022 年第三季度中国平板电脑市场平均单价环比上涨 6.7%。

分价位段来看 2022 年第三季度中国平板市场变化情况，小于 1000 元人民币和高于 4000 元人民币产品的市场容量出现下降，1000-4000 元人民币中间价位段市场容量出现同比增长。

虽然中国平板电脑市场在 2022 年第三季度整体同比出现下降，但是未来仍然有很大的发展空间，主要考虑以下几个因素：

宏观经济层面：2022 年第三季度经济持续下行，对消费市场高端产品有一定影响，而对商用市场的影响还在增加。随着疫情影响的减弱以及中国整体经济向好趋势拐点的出现，平板电脑的销售渠道会更加多元化，市场容量将会实现恢复增长。 行业层面：2022 年第三季度，在中国市场随着主流手机品牌的加速介入证明了作为消费电子重要分支的平板电脑行业更加受到行业巨头关注。 厂商层面：2022 年第三季度主流品牌对平板电脑加大了产品研发、推广和宣传力度，多款新品在 2022 年第三季度陆续上市，硬件规格持续提升，软件系统持续迭代，设备协同持续升级为用户提供了更多优质产品选择，随着 Apple 率先在 10 月份发布 M2 主芯片的 iPad Pro 产品，主流厂商对平板电脑的跨界能力更加确定即平板电脑不再是影音娱乐的定位。想象空间进一步打开。

短期从季度来看中国平板电脑市场出现下降，但随着行业集中度加强，新产品的不断迭代以及新的生活方式改变在居家，办公、教育、驾驶等场景的应用进一步拓展，相信中国平板市场仍然会稳步前行。