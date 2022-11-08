睿蓝 9 是睿蓝汽车旗下首款换电 SUV。它定位于 “可充可换大 SUV 引领者”，是一款纯电全尺寸 SUV，拥有 6 座版和 7 座版两种配置，可以满足大多数家庭用车的多种出行需求。此次下线仪式，意味着睿蓝 9 量产全面开启，并正式进入上市 “倒计时” 阶段。

睿蓝 9 秉承都市印象主义设计理念，采用了天圆地方的刚毅前脸造型、天际线 LED 贯穿灯、都市楼宇 LED 大灯，呈现出一往无前的灵动，而俊朗的侧颜和新颖明亮的尾灯，则撑开了无尽的都市想象。

作为一款全尺寸纯电 SUV，睿蓝 9 在空间上的表现堪称完美。4845mm/1890mm/1778mm 的车身尺寸，搭配了 2825mm 的超长轴距，再加上 6 座/7 座的合理布局，让它远远超出同级车型的空间表现，营造出舒享的驾乘感受。

值得关注的是，睿蓝 9 诞生于 GBRC 充换电模块化平台，支持 60 秒无感换电和直流快充双补能模式，可以为用户提供更灵活的补能选择。此外，睿蓝 9 还配备了可升级、高安全、长寿命的胶囊电池，以及气温在-30℃~43℃的超宽工作范围的热泵系统。其中，睿蓝 9 配备的胶囊电池通过了 50 多项安全试验，无惧碰撞、涉水、着火、颠簸等极限用车场景。而热泵系统采用了多热源耦合、电机主动发热等多种先进技术，实现在-30°超低温环境下有效运行。