11 月 8 日，上海赛默罗生物科技有限公司（简称 “赛默罗生物”）宣布获得 1.5 亿元人民币的 C1 轮融资及数千万元银行贷款，本轮融资由关子创投、天瑞丰年和宜兴华睿共同投资。融资资金计划用于加速推进公司研发管线中多个项目的临床试验和国际合作，以及后续项目的临床前开发。

赛默罗生物成立于 2014 年，位于上海张江，是一家以创新为价值导向的全球创新生物科技公司，以缓解及解除广大患者痛苦，提高生活质量为使命，致力于针对疼痛、炎症及中枢神经系统等相关疾病的新药研发。公司总部位于中国上海，在广东、江苏，以及澳大利亚、美国等设有分支机构，已建立了国内首家完整的药物创新转化平台，围绕核心产品已申请近百项国内、外专利，具有完全自主知识产权和全球化市场权益。

截至目前，赛默罗生物已构建 8 条国际创新的药物管线，SR419、SR750、SR1375 等 3 款产品已成为包括中国、美国和澳大利亚在内的全球多中心临床研究的候选药物。其中，公司自主研发、具有全新作用机制的治疗周围神经病理性疼痛的候选药物 SR419，已获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 的 IND 批准，并于 2022 年 5 月获得美国 FDA 的快速通道资格认定 (Fast Track Designation，FTD)，多项评估 SR419、SR750 的国际多中心临床Ⅱ期试验正在开展中。近日，公司自主研发、具有全新作用机制的神经炎症治疗候选药物 SR1375 的国际多中心 II 期临床研究也已获得美国 FDA 批准。

关子创投表示，“赛默罗生物所在的神经病理痛和混合痛赛道，全球市场规模数百亿美元，现有一线药物存在多方面不足，公司产品组合将为全球慢性疼痛患者提供全方位的解决方案。赛默罗生物在疼痛领域 20 多年的积淀成就其在疼痛领域的全球突破，在神经炎症领域同样保持全球领先。在极强的差异化优势和快速临床推进下，我们坚定看好公司产品未来在疼痛和炎症领域的应用和市场价值。”

天瑞丰年合伙人周晓娇表示，“恭喜公司完成新一轮大额融资，当前生物医药行业整体投资遇冷，只有真正优质资产才会穿越周期，获得持续认可。赛默罗生物聚焦药物研发壁垒较高的疼痛和炎症领域，坚持原创靶点发现和高成功率医学转化研发模式，公司核心产品已经进入临床 II 期，在全球属于稀缺资产。我们相信赛默罗生物能够历经考验和周期，在创新性新药诞生的道路上砥砺前行、逆势飞扬。”

赛默罗生物创始人兼 CEO 李帅博士表示，“公司成立 8 年以来，走过了从科学基础理论研究、转化医学到临床 II 期验证的完整路径，已构建具有国际竞争力的疼痛和炎症临床产品管线，储备了多款有市场潜力的中枢神经产品。我们非常感谢新老投资机构对公司的认可与支持，为公司未来增长提供了强大助力。赛默罗生物作为中国本土创新医药企业，始终肩负推动中国本土创新药物走向世界的伟大使命感，未来，我们必将继续深耕产业研究，以更安全更有效的药物惠及中国乃至全球患者。”