动点出海获悉，新加坡医疗健康初创公司 Speedoc 于近日宣布，已经完成了一笔 2800 万美元规模的 Pre-B 轮融资。

据了解，这笔融资由包括 Bertelsmann Investments、Shinhan Venture investment、Mars Growth 以及 Vertex Ventures Southeast Asia & India 等在内的多位新老投资者提供。针对本次融资的用途，Speedoc 称将会用来推进其虚拟病房业务的发展，并进一步加速公司在东南亚地区——尤其是专业医疗人士短缺的地区的扩张。

Speedoc 成立于 2017 年，是一家致力于解决医疗护理紧张问题的医护平台，主要向患者提供远程医疗咨询、医护到家就诊、救护车救助以及虚拟病房（帮助患者在家中满足住院需求，或者说是居家住院护理）等方面的服务——后者是一个由专业医护团队全天候监看的聚合平台，可以以标准化的方式为需要居家医疗护理的患者提供多样性的服务组合。Speedoc 称，这种标准化的运营模式也成为了公司与其他同行相比最明显的区别。

据透露，Speedoc 正在同多所医院和系统机构展开其虚拟病房的为期两年的试点计划。而该公司也表示，基于试点计划，与入院患者相比，那些以居家为医疗护理场所的患者在康复时间上可以达到相似或者更少的水平。

目前，Speedoc 的服务已经覆盖到了新加坡和马来西亚的 9 座城市，其中 8 座都是位于马来西亚。