11 月 8 日，专注 iPS 衍生细胞药研发和产业化的士泽生物医药（苏州）有限公司（简称 “士泽生物”）正式宣布完成超两亿元 A1 轮融资。本轮融资由启明创投、礼来亚洲基金、金圆展鸿、中新资本共同领投，元禾控股、北京大学科技成果转化基金（方正和生）、钧山资本联合投资，峰瑞资本、红杉中国、嘉程资本等继续追加投资。本轮融资将用于加速推进士泽生物 iPS 衍生细胞药治疗神经系统疾病管线的临床前药研工作、扩充专业团队及试生产士泽生物临床级 iPS 衍生细胞药产品。

对于士泽生物顺利完成超两亿元 A1 轮融资，士泽生物创始人，董事长、CEO&CSO 李翔表示：“本轮融资是士泽生物在生物医药领域整体遇冷中的梅香绽放。逆境和寒意有助于行业冷静反思和迭代、回归理性，显著提高投融资门槛和促进资源选择性向头部集中，长期利好行业的有序和良性发展。感谢本轮一众新老专业投资机构对士泽生物的创新力与执行力、公司核心业务进展及成长力的区分辨识和认可支持，以及对士泽生物及中国 iPS 衍生细胞创新药研领域的长期价值观和信心。士泽生物团队深知新药研发的背后，是千万病患家庭鲜活的生命和改变命运的希望余烛，必须 All In，敬畏生命，百炼才能成钢。唯有深耕产品质量和临床价值，不断进化和自我证明可落地的产业化能力和执行力，方可能穿越行业周期交替，最终 ‘以国士无双的干细胞创新药物，福泽千万受苦难的病患家庭’。”

金圆股权总经理洪峰表示：“帕金森病作为一种慢性中枢神经系统退行疾病多年无解，细胞疗法有望成为破局的开端。近年来，iPSC 从基础研究、CMC 到国家政策监管和临床规范都有了可喜的进步。士泽无疑是走在这个领域最前沿的头部公司。李翔博士在干细胞与再生领域拥有丰富的学术界和产业界经验，躬耕一线的精神，专注的工作态度，终将带领士泽团队攻克难关，造福患者。”

中新集团旗下中新产投&中新资本董事长田雪鸰表示：“诱导多功能干细胞（iPSC）是生物医学领域的创新技术，作为曾获得诺贝尔奖的通用型细胞技术，在细胞治疗、再生医学、疾病建模和药物开发等领域均有巨大的应用价值，发展前景也得到了海内外的广泛认可。士泽生物是国内诱导多功能干细胞行业的领军企业之一，技术积累深厚，团队优秀，执行力强，中新资本很高兴能参与此次融资将与团队共同努力、长期陪伴，加速 iPSC 这一技术临床应用、造福社会。”

元禾控股负责人表示：“帕金森病作为第二大神经系统退行性疾病，目前主流药物疗法仅能缓解症状，但不能阻止疾病进展。士泽生物通过 iPSC 诱导分化技术获得特定亚型神经细胞，移植后有望替换在帕金森病中丢失的多巴胺神经元，为中至重度帕金森病患者提供了治疗可能。期待士泽生物的产品早日走向临床，造福广大患者。”

北京大学科技成果转化基金、方正和生董事总经理牟景瑞总表示：“中枢神经系统疾病是人类医学研究尚未完全征服的陡峭山峰之一，iPSC 技术在这一领域的应用有望能很好解决退行性病变目前所面临的诸多困境，士泽生物核心团队在 iPSC 领域有着多年的专业技术积淀，并且在帕金森疾病领域的 iPSC 药物开发过程中取得了非常喜人的重要进展。方正和生所管理的北京大学科技成果转化基金一直坚持长期耐心、聚焦高端硬科技的原则，本次参与投资北大校友主导的领先科创项目，非常符合北大成果基金的投资策略和偏好。在这里预祝士泽生物勇攀科技高峰，造福万千患者，实现自我成就。”

钧山私募股权母基金合伙人游思彤总表示：“我们对 iPS 领域始终保持关注，非常认可李翔博士带领的团队在神经系统疾病领域的工作，管线中多个产品取得了突破性进展。钧山会持续，大力支持公司发展，希望士泽生物的产品早日在临床应用，为患者带来福音，为行业发展做出更大的贡献。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。