软件国产化已是大势所趋。《国家信息化发展战略纲要》提出，到 2025 年，根本改变核心技术受制于人的局面，形成安全可控的信息技术产业体系。在该战略纲要指引下，信息技术应用创新产业应运而生，其核心是建立自主可控的信息技术底层架构和标准，从而在芯片、传感器、基础软件、云服务器、应用软件等领域实现国产替代。

众安科技积极响应国家战略，长期坚持自研技术，在基础设施、核心系统方面的信创适配工作有着很大的投入并产生了不错的成果，同时面向行业推出了安全、运维、数据分析等技术领域的众多满足信创要求的产品。

发展信创产业的重要意义

作为国家 “十四五” 发展目标的重要抓手之一，信创产业是数据安全、网络安全的基础，也是 “新基建” 的重要内容。信创产业主要由基础软硬件、应用软件、信息安全等方面构成，通过以国产 CPU 和操作系统为主导、相关配套软硬件产品的深度应用，进一步发挥国产技术架构优势，形成信创应用生态圈，构建自主可控、安全可靠的信创产业体系，解决核心技术和关键环节的 “卡脖子” 问题。

目前，从 “去 IOE” 浪潮的演进，到目前国内信创产业多点开花，强科技创新能力的企业带动行业快速实现 IT 架构国产化业已成型。在全力打造信创应用生态圈的过程中，IT 产业软硬件到行业应用软件的国产化兼容认证，成了其中的重要环节之一。

众安科技除了不断提升自研技术平台系统架构的高性能、高可用能力，也敏锐地洞察到信创产业将成为各行业数字化转型、数据安全以及建立技术自主可控的基础，因此在近两年逐步完善和扩大了国产化软硬件兼容能力版图，进一步发挥技术架构优势，形成信创应用生态圈，以更好的带动行业客户快速实现架构国产化。

众安科技的信创适配能力

信息技术应用创新是各行各业实现数字化转型的关键，核心在于通过应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系。在相关体系的构建过程中，各种软硬件的相互兼容至关重要。

目前，众安科技已完成和海光、华为、麒麟、OceanBase、达梦、阿里、中科曙光、中科泓泰等多个企业的产品完成兼容适配。

具体来看，项目管理是 DevOps 的重要组成部分之一，JIRA 是目前全球范围内比较流行的项目管理系统，在中国市场，90% 的 JIRA 客户选择的是 Server 版产品，但随着 JIRA 停售 Server 版的消息已经一年多，越来越多的企业将替换 JIRA 作为目前或未来采购项目管理甚至是 DevOps 工具的需求之一。2021 年，众安研发运维一体化平台 DevCube 正式表示，不仅能够在产品上平滑替换 JIRA，还能协助企业建立研发运维一体化管理体系。目前已经相继与海光处理器、鲲鹏处理器、银河麒麟操作系统、Euler 操作系统、OceanBase 数据库、达梦数据库、GaussDB 数据库、PolarDB 数据库、中科曙光服务器、中科泓泰服务器等等完成产品兼容性测试，并获得认证，整体运行稳定可靠。

时隔一年，众安科技 IFRS17 计量平台和集智经营分析平台先后同华为云公有云平台（鲲鹏）完成兼容性相互认证，集智经营分析平台还分别同 OceanBase、达梦、StarRocksMPP 数据库完成兼容性互认，经测试，众安科技信创产品具备高度的可靠性、开放性以及兼容性，产品运行稳定，性能表现优异。

与此同时，众安科技自主研发的 Web 应用安全网关在功能性、可靠性方面顺利通过金融信创生态实验室的适配验证，并成功入选该实验室第二批 “金融信创解决方案”，同时也为行业提供了可复制、可推广的案例示范。

随着众安科技信创产品的兼容性越来越强，给各个信创行业带来的 “降本增效” 作用也越来越显著。

信创产品为行业降本增效

信创不仅是强化网络安全与信息安全的重要手段，同时也为行业提升效率和节约成本带来有力支撑。

据介绍，众安研发运维一体化平台 DevCube 是面向金融、制造、交通、运营商、能源、教育等泛行业而打造的 DevOps 平台级产品，可有效提升软件研发运维的整体效能。其通过线上化需求管理和人员协作，打通工程侧软件开发和发布流程，内建自动化测试工具质量体系，使企业需求上线流程效率提升 10 倍以上，平均交付周期降至 5 天以内。除此之外，平台兼容容器云集群、IDC 自建主机群、公有云主机群 3 类基础架构模式，适配企业多样化技术环境，有效节省繁重的技术对接工作量。

彰往察来，在谈到对金融信创领域的看法时，众安保险 CTO、众安科技 CEO 康德胜表示，“2022 年众安开始面向银行、证券等行业进行技术构建和输出，并获得了信创服务器兼容认证。未来，众安将进一步在整个金融新基建领域做到开放共赢，助力国内 IT 生态建设。”