2022 年 11 月 6 日，日本殿堂级美妆品牌 ALBION 澳尔滨，于上海首次以集团身份亮相第五届中国国际进口博览会（下文称进博会），现场除了展示 ALBION 本牌以外，还首次展示了集团旗下两大彩妆品牌 Paul & Joe & ANNA SUI，为中国消费者带来更多不同风格的美。在本次进博会，ALBION 澳尔滨秉持「与肌肤相随相伴」的理念，在场馆设立核心产品及护肤理念的展示区域，积极向访客传递以肌肤需求为本的品牌哲学，并现场访谈分享了 2023 年中国市场的全新策略，线上线下渠道将加速整合，并首次展示了王牌产品健康水 2023 年重磅升级的亮点。

第五届中国国际进口博览会 ALBION 澳尔滨展台

ALBION 澳尔滨作为日本殿堂级美妆品牌，始于 1956 年，诞生日本东京。从创立之初就坚持认真聆听每一位消费者的声音，始终把消费者的需求和体验放在第一位，针对不同的肌肤需求做出细分化的肌肤护理解决方案。品牌提出的护肤理念「乳液先行」更是具有革新性，开拓了全新的护肤方式，致力于回归肌肤本源解决问题，将肌肤屏障稳定在健康理想的状态，最终塑造出富有透明感的柔韧肌肤。

ALBION 澳尔滨首次集团身份亮相 实力诠释「与肌肤相随相伴」

在本次进博会，ALBION 澳尔滨集团的展区以清新绿色为主视觉色调，现场的王牌产品健康水、明星渗透乳 “光嫩瓶”，化身为大型装置，以 3D 立体形象艺术性地展现于访客眼前。现场将多款王牌产品及功效优势展露得一览无余，现场有品牌 BA 为消费者进行专业的护肤指导以及上手体验，让消费者能更真切体验到 ALBION 澳尔滨的产品魅力。

第五届中国国际进口博览会 ALBION 澳尔滨展台

在企业宣传展区，ALBION 澳尔滨揭晓了公司从产品研发、对成分从培育至萃取的深耕精研、产品研发的故事。为了给消费者带来超出期待的产品与服务，ALBION 澳尔滨于全球各地设有多个研究所，从植物培育、萃取有效成分、产品研发、产品测试到最终上市给消费者感受，无一不体现出品牌的匠心精神，方方面面皆传递出本次进博会「与肌肤相随相伴」的品牌理念。

此外，ALBION 澳尔滨将 2023 年计划重磅升级的健康水进行现场展示，为消费者带来 “首发” 的试用体验，吸引了众多媒体及消费者驻足感受。亦于展区中陈设派样机，让访客可在此领取王牌产品的试用样品，开启 ALBION 澳尔滨带来的高效护肤体验。

ALBION 澳尔滨展台——派样机

ALBION 澳尔滨集团始终致力于聆听顾客的需求，努力源泉皆为客户所想，为肌肤打造。针对不同肤质量肤定制，以专业划分的细分功效产品来赋能肌肤的健康美力，全方位满足消费者从护肤至彩妆的需求，期待以实际所为，做到「与肌肤相随相伴」。

与此同时，为满足中国年轻消费者日益进阶、多元化的彩妆需求，ALBION 澳尔滨集团全新展示了旗下两大彩妆品牌 Paul & Joe 及 Anna Sui。作为海外风靡，独具美学的彩妆品牌，创立自法国的 Paul & Joe 品牌，拥有精致优雅与热爱生活的格调，充满了法式少女风格。而 ANNA SUI 的魅力及创造力，呈现出独一无二的鲜明个性。期待未来两大彩妆产品的入驻，带着其鲜明的风格态度及引领全新彩妆的风潮，为中国消费者的美妆体验创造出更多的可能。

聚焦品牌中国策略 多渠道整合全面进阶

ALBION 澳尔滨集团中国董事长仁尾先生、中国总经理山川先生、中国品牌总监 Nicole，在本次进博会访谈中，透露出 ALBION 澳尔滨集团 2023 年的中国品牌策略。

作为 ALBION 澳尔滨全球最大的海外市场，中国消费者的需求一直是品牌极其重视的本源，品牌目标通过迭代创新出最适合并高效的产品，满足顾客的多样化需求。后疫情时代，基于消费者对健康及功效细分化的升级追求，澳尔滨未来将更强调其在护肤理念及产品功效上，对于打造健康肌肤的品牌优势，并在未来线上线下渠道端更放大其细分产品类目的专业体验，致力于帮助更多消费者缔造健康理想的肌肤状态。

ALBION 澳尔滨集团进博会品牌高层发言

中国的渠道组合，这也是澳尔滨在中国市场不断升级的重要一环。品牌计划在 2023 年加速线上线下直营渠道的打通，并确保全面整合在品牌下进行直接管理，同时更加深耕电商平台。品牌除了天猫旗舰店，2022 年亦增设了京东、抖音等电商渠道，整合各圈层的消费者体验。在多平台下，更精准传达品牌形象及产品体验，以迎合中国消费者的互动习惯。

同时，为了能更直接并深入地向中国顾客传递 ALBION 澳尔滨的护肤哲学与服务理念，品牌明年计划在已成熟的百货店铺类型上，于中国市场开设全新形态的线下品牌集合店，带来全新的设计和体验专区，包括集团旗下多品牌的明星产品。计划以专业的态度聆听顾客需求、以极致的体验来证实产品功效、为中国消费者带来更好的服务。

同时，ALBION 澳尔滨品牌表示未来将以更多元创意性的营销活动及内容输出，加深在消费者喜爱的线上平台交流与探讨。让品牌的「与肌肤相随相伴」的理念，在方方面面皆有所体现。

除了渠道上的升级，在本次高层访谈中，ALBION 澳尔滨现场展示了成分功效全面升级的全新健康水。除了灵魂成分「北国薏仁」，健康水重磅添加了全新「薏仁油」，活性成分更提升，在打造健康肤质各维度的功效上都获得了显著的提升，并放大舒缓褪红、强韧维稳、改善痘痘、平滑细腻、保湿滋润、焕亮肤色的功效，迅速捕捉皮肤状况，令表皮代谢恢复正常，进一步提升所有肤质的健康。

ALBION 澳尔滨中国品牌总监 Nicole 女士发言

在采访的最后，ALBION 澳尔滨集团中国董事长仁尾先生表示：“谢谢大家对澳尔滨的关注和喜欢。我们不仅要以高效的产品，来做到「与肌肤相随相伴」的理念，在服务上也希望能够带给顾客同样的感受。希望在 5-10 年后，澳尔滨在中国市场成为受到顾客信赖的品牌，未来我们也会更加关注中国美妆市场的发展特性，借鉴品牌发展 66 年来的一些经验沉淀，顺应市场的变化需求。ALBION 澳尔滨也将继续坚持从顾客出发，从肌肤出发，为更多中国的朋友带来更多更好的护肤产品和体验，向世界传递美丽的感动和信赖。”

关于 ALBION 澳尔滨

ALBION 澳尔滨，日本殿堂级美妆品牌，1956 年诞生于日本东京，在日本荣获众多美容奖项，ALBION 澳尔滨坚持其创新护肤理念 “乳液先行” 是更适合亚洲肌肤的护肤理念，作为洁面后的第一步，渗透乳可以第一时间修护屏障，唤醒肌肤深层能量，塑造净白具有透明感和柔韧性的年轻美肌。ALBION 澳尔滨明星产品健康水——爽肤精萃液，更是深受市场欢迎与喜爱。

ALBION 澳尔滨向全世界传播美丽的感动和信赖，以匠心精神专注于每一项产品的研发和制造; 在服务上注重顾客需求，坚持以顾客为本。极力追求每一位顾客在每一次护肤体验中的喜悦与满足，这也正是 ALBION 作为高级保养品牌的精髓所在。致力于创新产品研发， 细致服务每一位顾客以及关注公司员工的培育，正是 ALBION 持续精进的品牌精神。