近日，全球知名化妆品企业爱茉莉太平洋以 “共创智美未来” 为主题，携旗下七大品牌、精选 500 余件展品、近 20 款新品亮相第五届中国国际进口博览会（下称 “进博会”）。今年正值中韩建交 30 周年，也是爱茉莉太平洋进入中国市场 30 周年，集团在消费品展区诚心布展，全方面展示先进的创新技术、数字化转型战略以及可持续发展理念，向中国市场表达齐心同行、共铸未来的坚定信心与承诺。

爱茉莉太平洋第五届进博会展台

本次展台以企业元素之一的 “爱茉莉之心” 为设计灵感，寓意着集团对中国市场始终不变的投资信心、日益进取的创新之心和持续回馈的向善之心。在虚拟增强现实技术打造的声色光影烘托下，展台中央的 “爱茉莉之心” 幻化成一场场美轮美奂的视觉盛宴，引领观众体验和探索爱茉莉太平洋缔造的智美世界。由此向外层层延展出云集美妆潮流产品的品牌展示区、融合先进科技和可持续智慧的美妆黑科技展区、浓缩入华精彩瞬间的 30 周年大事记展示区及极富美感的获奖作品展示区，全方位展现爱茉莉太平洋入华 30 年的丰富成果，诠释 “铸就美丽世界” 的庄重承诺。

爱茉莉太平洋第五届进博会展台品牌集合区

重磅新品首秀，明星产品升级

中国作为爱茉莉太平洋重要的海外战略要地，以其广阔的市场、巨大的消费潜力推动着企业核心研发力量的持续投入与新产品、新技术的加速引入。多年的市场深耕与深刻的东方美学洞察让爱茉莉太平洋能精准定位消费者需求，用丰富的产品与先进技术为消费者带来不断升级的精彩体验。

爱茉莉太平洋旗下年轻肌肤专家兰芝品牌在进博会全球首发致美紧颜焕采三重凝萃系列，其中致美紧颜焕采三重凝萃精华露采用创新 3 管包装，将紧致、淡纹、肌底光采精华结合，“1+1+1>3” 协同放大效果，多维度改善肌肤老化痕迹，焕发健康光彩。致力于用科技延续自然之力的芙莉美娜将水润光感精华水首次推向全球舞台，产品应用 “植源发酵益生精粹”Phytobiotics™加持 “山茶籽皂苷”Seed Saponin，从保湿，弹力，抗皱 3 个维度帮助延缓肌肤老化痕迹。

此外，集团高端护肤品牌雪花秀携王牌明星产品 「润燥精华」（全名：雪花秀润致焕活精华肌底液）25 周年限量版包装也会与中国消费者见面，该包装将传统美学与现代审美相结合，只为让美的所知，皆为所见；受广大年轻中国消费者喜爱的品牌悦诗风吟，首次于进博舞台首秀其胶原多肽塑弹精华霜，该产品活用了纯净济州岛深海刺松藻类胶原脂质体，结合 8 重多肽及 5 重透明质酸类等成分，能帮助淡化干纹细纹，塑造紧致饱满肌肤。

中国首秀雪花秀润致焕活精华肌底液 25 周年限量版包装

全球首发兰芝致美紧颜焕采三重凝萃系列精华露

中国首发悦诗风吟胶原多肽塑弹精华霜

深耕定制科技，打造智美世界

着眼于未来美妆发展趋势，爱茉莉太平洋基于扎实的产品基础，融合前沿科技，在本次进博会上将从产品使用过程到可持续生活方式为观众带来极富想象力的黑科技体验：入浴剂个人定制服务「Mind-linked Bathbot」通过情绪定制 “泡澡球（bath bomb）” 增添洗澡乐趣使客户放松身心；获得 CES 2021 健康&养生（Health&Wellness）领域创新奖的功能性化妆水即时定制仪「Formularity」针对具体肌肤问题可以实时制造出拥有针对性功效的安瓶精华；个人定制服务「BESPOKE NEO」采用由爱茉莉太平洋与韩国科学技术院 (KAIST) 共同研发的肤色测定程序，通过皮肤测试和一对一咨询，即时制作符合全球女性肤色的 150 款气垫和粉底液；续装站「Refill Station」展台现场实景重现位于韩国首尔 “AMORE STORE Hair&Body” 的新概念环保分装卖场，为未来美妆消费市场的可持续方式开拓新思路。

多元互动体验，探索New Beauty无限可能

为深化科技感与未来感的体验、增添有趣的愉悦观感，展区现场设置了多种创意交互体验。通过虚拟增强现实技术，观众简单扫码即可身临其境进入两个不同的爱茉莉太平洋元宇宙世界，多角度探寻 “爱茉莉之心” 与多元虚拟元素的趣味融合。此外，观众还可以打卡品牌展示区，通过人像拍摄获取兼具个人特色与不同品牌属性的二次元头像，感受数字化的呈现形式带来沉浸式观展体验。

来自韩国济州车归岛海域的萌趣卡通小海豚突风和它的朋友们也首度亮相进博会舞台。乖巧软萌的它们乘风踏浪，带着来自太平洋的祝福共赴进博之约。作为爱茉莉太平洋的代表卡通 IP，突风和它的朋友们在现场以更多元的视角诉说爱茉莉太平洋旗下各知名品牌的精彩故事。突风和它的朋友们的周边好物也来到进博会现场，展现爱茉莉太平洋献礼五周年进博的用心之举。

爱茉莉太平洋元宇宙世界二次元打卡体验

爱茉莉太平洋卡通 IP 小海豚突风

三十载深耕中国，共创可持续未来

“连续五年如期举办进博会彰显了中国政府支持贸易自由化和经济全球化的坚定决心，稳健开放的中国市场为世界经济的可持续发展提供了强劲的增长动能，” 爱茉莉太平洋中国总裁黄永慜先生表示，“中国经济展现的强劲韧性和巨大潜力让我们为之赞叹，我们也会抓住每一个机会，继续以进博速度进行美妆产品和研发技术的迭代，源源不断将海外的潮流新品、美妆科技、数字化体验和可持续风尚带到中国市场，拥抱中国市场新机遇。”

三十年前，随着中韩建交与改革开放的深入，爱茉莉太平洋的美丽事业在中国落地发芽；三十年的并肩同行，爱茉莉太平洋牢牢把握市场机遇，不断分享对美的理解和创新，满足中国消费者对健康、美好生活的向往；而充满活力的中国市场更为爱茉莉太平洋发展提供了丰富的机遇，使其美丽事业在中国不断绽放。未来，爱茉莉太平洋将始终秉承 “铸就美丽事业” 的使命，一步一个脚印回馈中国市场，携手追求下一个 New Beauty！

关于爱茉莉太平洋

爱茉莉太平洋是一家拥有 70 余年历史、总部位于韩国的全球化妆品公司。旗下拥有 20 余个知名品牌，覆盖化妆品、个人护理及保健等类别，秉持 “铸就美丽世界” 的企业使命。

中国是爱茉莉太平洋重要的海外市场之一。自 1992 年以来，已先后引入雪花秀、兰芝、梦妆、悦诗风吟、芙莉美娜、吕、魅尚萱等知名品牌。

爱茉莉太平洋为追求美好生活的消费者提供从护肤、彩妆到秀发护理的丰富产品与服务。同时，在上海设立了集生产、研发和物流于一体的 “爱茉莉上海美丽妆园”，更迅速、灵活地响应中国消费者的需求。

为了响应新零售的消费趋势，爱茉莉太平洋还不断加快数字化进程。在天猫、京东等主流电商平台以及新兴的社交平台与中国消费者无缝链接，并将数字化的思维引入组织运营和新品研发，力求为中国消费者提供更智慧的产品及服务。

近年来，爱茉莉太平洋持续在女性、文化、自然生态三大领域履行社会责任。每年有数万名困境女性受益于 “妆典生命” 女性健康公益项目和 “她来管家” 女性赋能公益项目。“清华大学雪花秀非遗保护基金” 先后对山西漆器髹饰、云南金属工艺、陕西皮影戏和粤绣立项保护。兰芝、悦诗风吟分别在三江源和内蒙古通辽地区开展环境保护活动，倡导可持续生活方式。