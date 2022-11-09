作为 “奥迪中国进取 2030 战略” 的重要组成，奥迪正式推出品牌专属充电站，首批奥迪充电站将于今年年底前上线，进一步拓展其面向中国市场的高端生态系统。通过奥迪 App，所有奥迪纯电动车车主可在品牌专属充电站享受从搜索、预约到支付的一站式 “即插即充” 续能体验。首批奥迪充电站将于今年年底在北京、上海、广州、深圳等地的城市商圈陆续投入运营，后续还将入驻更多城市。高端电动车的保有量和流量将成为选址依据。

到 2022 年年底，奥迪将在中国市场共计推出 6 款纯电动车型，包括奥迪 e-tron，奥迪 e-tron Sportback，奥迪 RS e-tron GT，奥迪 Q5 e-tron，奥迪 Q4 e-tron 和奥迪 Q2L e-tron。未来三年，奥迪将为中国市场打造 5 款本土生产的高端电动车型，其中包括基于 PPE 豪华纯电动平台的新一代智能电动车。先进的全新奥迪充电站将满足未来奥迪 e-tron 家族的充电需求，包括奥迪一汽新能源汽车有限公司生产的 PPE 车型。PPE 新车型将根据中国用户的独特需求量身定制，拥有超快充技术、高续航里程和全新电子架构。另外，基于 MLB evo、MEB、J1 和 PPE 等多个平台的纯电动车型也可在奥迪充电站享受充电服务。

奥迪充电站采用先进的快充技术，功率最高可达 360kW，最大电压为 1000V，最大电流为 400A，适用于未来更快的充电需求。并且，充电站配置了定制化液冷终端，可在快速充电期间有效降低温度；直径仅为 27mm 的液冷枪线重量也比传统充电枪线更轻，操作起来更加方便；枪线长度也能适配所有奥迪 e-tron 系列车型不同位置的充电插口需求。

基于最新的全球品牌设计语言，奥迪充电站的外观和氛围与奥迪在中国最新的展厅风格一致。高品质的材料和触感体现了四环品牌的豪华属性，创造了别具一格的品牌价值和客户体验。每一处设计细节无不彰显出进取之意，旨在为用户打造一个温馨、舒适的全方位高端充电体验。

所有奥迪充电站都将方便地集成到奥迪 MMI 导航系统中，因此用户可以轻松地掌握路线。此外，长途旅行中，MMI 导航系统还会自动将奥迪充电站整合到路线规划中，包括自动计算的整体驾驶时间和充电时间。用户还可以通过奥迪 App 搜索下一个奥迪充电站。充电过程中，奥迪 App 会显示汽车的充电状态。

除了奥迪品牌专属充电站，四环品牌还为中国电动汽车客户提供了覆盖家用及公共快速充电场景的全方位充电解决方案。家用充电方面，奥迪为客户提供免费的奥迪品牌充电墙盒和专业勘测及安装服务，墙盒功率最高可达 11kW，并可通过奥迪 App 控制并分享给其他指定车主。客户只需插上充电抢，即可随时充电。公共充电方面，奥迪 App 支持访问国内多家充电服务运营商。此外，客户还可以享受代客加电或移动充电车服务，也可以使用奥迪经销商的快速充电站体验优质的充电服务。在此基础上，奥迪还携手大众汽车集团（中国）与合作伙伴开迈斯，不断扩大其公共快速充电网络。截至到今年 10 月，开迈斯在国内已建成 912 座超级充电站，超过 8200 个充电终端，覆盖中国 135 个城市。目前，奥迪 App 已经覆盖共计 25 万个公共充电桩。