根据 Canalys 发布的报告，由于低端市场需求低迷， 2022 年第三季度的印度智能手机出货量为 4460 万部，同比下降 6%。在节日季前，小米 7 月份的线上销量非常亮眼，以 920 万部的出货量稳居第一。随着促销活动的开展，三星在中高端品类中表现较为强劲，以 810 万部的出货量列入第二位。vivo 和 OPPO 分别以 730 万部和 710 万部的出货量，跃升至第三位和第四位，而 realme 则以 620 万部的出货量，跌至第五位。

Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 表示，“在进入节日季（节日季指印度 9 至 12 月，一年当中最重要的节日购物季）之前，雨季早期（印度雨季：6 至 9 月）和独立日（8 月 15 日）的线上销售活动是厂商清理库存的绝佳机会。” 值得庆幸的是，随着节日季的到来，在本季度的最后几周里，消费者需求有所改善。在通胀的影响下，今年入门级设备的贡献率有所下降，但中高端市场表现相对良好这主要得益于促销活动的积极推动。OPPO 的 OnePlus 和 vivo 的 iQOO 是在此期间推动电子商务渠道中端市场增长的两个品牌。超高端智能手机，尤其是老一代旗舰产品，在降价之际也带来了强劲的市场需求。三星在线上和线下渠道为其老一代 Galaxy Z Fold3 和最新推出的 Galaxy S22 系列提供了大幅折扣。同样，市场对大幅打折的 iPhone 13 的需求超过了最新推出的 iPhone 14，后者的价格主张与前者非常相似。

Chaurasia 说道，“5G 设备越来越受欢迎，为整体设备 ASP（平均销售价格）增长和销售收入提供支持，随着运营商正在一线城市大力推出 5G 服务，对厂商而言，未来几年向升级智能手机的消费者推售其 5G 产品组合是最佳时机。入门级品牌也在试图利用 5G 机会赢得一定的份额。Jio 和谷歌正在研发最实惠的 5G 智能手机，以与主流品牌竞争。然而由于 5G 芯片组的价格大幅下降的可能性不大，所以从成本角度来看，短期内市场上不太可能出现超低价的产品。”

“随着印度消费者的信心逐步增强，商业活动仍保持活力。但自 6 月以来，印度卢比持续贬值，10 月 20 日跌至 1 美元兑 83.06 卢比的历史新低。从运营的角度来看，进口商将持续备受压力，特别是在面对不断上涨的材料成本时。” Chaurasia 继续说表示，“这些挑战将持续到第四季度，随着设备平均售价持续上升，对价格敏感型消费者造成主要影响。由于大众细分市场对厂商的整体市场份额来说仍然至关重要，各品牌将寻找不同的方法来提高运营和渠道效率，以尽量减少传递到消费者的额外成本。”