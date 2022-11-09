动察：中国MPV市场涌入多款电动车型，将对SUV造成挤压

中国电动汽车市场迎来了多款国产的 MPV 车型，这些车型对于整个新能源车市场将造成一定的冲击力。在原本的市场里，多个厂商都布局了电动 SUV 产品，并且在市场获得了不少销量。而新的 MPV 产品以电动的形式上市，势必会对市场造成挤压，竞争会更加白热化。

首先，让我们谈谈极氪 Zeekr 产品组合中的新电动汽车：Zeekr 009 是一款电动 MPV，与 Zeekr 的首发 001 一样，基于 SEA（吉利的基于浩瀚架构）电动平台。与 001 一样，009 具有 400 kW 全轮驱动和两个电池选项。但是，电池选项为 116 或 140 kWh 容量（在 001 中为 86 或 100 kWh）。根据电池的不同，制造商根据中国标准将新车型的最大续航里程设置为 702 或 822 公里。峰值扭矩为 686 Nm，从 0 到 100 km/h 的加速时间为 4.5 秒。

据悉，Zeekr 是首家在 009 车型中使用宁德时代系列生产的麒麟电池的电动汽车制造商。这是宁德时代 6 月份推出的第三代电池到电池组技术。CATL 表示，它创造了超过 72% 的基于容量的使用效率的记录。相比之下，第一代电池到包装 (CtP) 技术的这一比例为 50%。然而，在 Zeekr 009 中，麒麟电池仅安装在 140 kWh 型号中。Zeekr 还提供了在中国特别受欢迎的传感器和 IT 硬件设备的信息：安装了 7 个摄像头、4 个 360 度摄像头和 13 个雷达。信息由两个 7 纳米芯片处理。

另外一款重要的车型是腾势 D9，则提供了 DM-i 和纯电两种版本，其中 DM-i 版本 4 款配置，售价 32.98 万-43.98 万元；EV 版本 3 款配置，售价 38.98 万-45.98 万元。内饰中控的布局还是以简约大气为主的风格，在设计上呈现出对称的设计，采用了 10.25 英寸的全液晶仪表的设计，还搭载可以旋转的中控屏幕，支持腾势 Link 超智能交互，定制游戏车模式、OTA 升级等。

动力方面，DM-i 车型为插电式混动系统，搭载 1.5T 涡轮增压发动机，两驱车型 NEDC 纯电续航最高 190km，四驱车型纯电续航 180km，可以直接进行充电。提供可变阻尼悬架系统，高配还提供 Disus-C 电控阻尼减震可供选择，在舒适度的表现有望很不错。

加上早前发布的 MPV 产品岚图梦想家。梦想家是基于 ESSA 原生高端智能电动架构打造，是基于全球首个双动力高端原生电动架构打造的 MPV。岚图 FREE 超长续航纯电版正式上市之后，与岚图 FREE 标准版、岚图 FREE DNA 共同组成了中国首个高端智能电动 SUV 家族，全方位满足多种类用户群体的需求。

岚图 FREE 超长续航纯电版还换装了米其林 PRIMACY 4 静音轮胎，大大降低了胎噪，让驾乘更加舒适。与此同时，空气悬架的加入也让其在复杂路面下的舒适度倍增。空气悬架支持软硬和高低调节，调节范围在 100mm，并且可以结合驾驶模式进行智能升降和软硬变化。

该车还支持 L2+级别的智能辅助驾驶，拥有并线辅助、车道偏离预警、车道保持、道路交通标志识别、主动刹车、前方和后方的碰撞预警。还可以实现 AR 实景导航，更加富有科技感的是，其还带有夜视功能，即使在没有光照条件的黑夜，和恶劣天气下，驾驶员依然可以通过夜视系统提前做出预判。此外，其拥有 730 公里最大续航里程，CLTC 工况下依然拥有 631 公里的实际续航。已经远超了众多豪华品牌中大型 SUV 的续航里程。

此外，为了吸引用户，老牌的车企也在动力上做了文章，加入了小电机轻混合。别克世纪全系标配了八代 Ecotec 2.0T 可变缸涡轮增压发动机+48V 轻混系统，最大功率 174kW，最大扭矩 350N·m，与之匹配 9 速 HYDRA-MATIC 智能变速箱。底盘的话是全新升级的麦弗逊前悬架+五连杆后悬架。这个依然会让一些 SUV 消费用户出现动摇。

综合上述几款车型我们可以看到，MPV 阵容已经准备了足够多的车型给那些原本选购 SUV 的用户。这部分用户是可以争取的，而且随着未来电动 MPV 产品阵列的增加，对于下半年和明年初，市场竞争的态势将更加白热化。

这时候，就需要提醒这些车企，尤其是在 SUV 端布局比较大的电动车新势力厂商，做好准备，抵御这波攻势。如果没有做好足够的准备，争取用户，明年初期的中国国内电动 SUV 交付市场的份额和数量，会发生一些明显变化，我们拭目以待。