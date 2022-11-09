在华为全联接大会 2022 上，华为常务董事、ICT 基础设施业务管理委员会主任汪涛发表 “持续创新，共同筑牢中国数字基础设施” 主题演讲，提出打造领先的网络基础设施、构筑坚实的算力底座、发展繁荣的基础软件生态、建设开放的行业数字化平台，是共同筑牢中国数字基础设施的四大关键举措，并发布系列创新产品与解决方案，联合产业界携手共进，共建数字中国。

数字中国建设的不断深入，惠及社会生活、办公、生产与运营等方方面面，而数字基础设施的建设至关重要。当前数字基础设施仍面临五大变化，从应用来看，在满足个人、家庭、办公需求外，更要关注核心生产环节；从布局来看，数字基础设施要匹配均衡发展、绿色发展的要求，逐步走向全局规划；从能力来看，要做到网络基础设施和算力基础设施双领先，确保先进性和韧性；从技术来看，需要构筑完整的技术体系，不仅是硬件领域，基础软件体系也非常重要；从绿色发展来看，除了结构性提升数字基础设施的能效，还要使能各个行业的绿色低碳。

汪涛表示：“共同筑牢中国数字基础设施需要持续创新，让领先的网络基础设施更领先，满足个人、家庭、办公、生产的需求；为数字经济构筑坚实的算力底座，实现充沛的算力随手可及；发展繁荣的基础软件生态，立根铸魂，开放共赢；打造开放的行业数字化平台，使能行业数字化经验快速复制。”

首先，打造领先的网络基础设施，联接百亿设备、千亿物、数十万公里的传统基础设施，实现万物感知、万物互联，释放产业数字化的巨大空间。通过 5.5G/F5.5G/Net5.5G 产业愿景、标准和商用的推进，助力中国的双千兆网络迈向双万兆网络，并进一步从算力网络、工业互联网网络、感知网络三个方面打造领先的网络基础设施，助力网络强国。

其次，打造坚实算力底座，积累数据资源，提升算力水平，夯实数字经济核心生产力。计算方面，通用计算、人工智能计算等多样性计算的全面发展，为数字经济提供可持续的核心生产力；数据存储方面，不断提升先进性和可靠性，助力各行各业积累数据资源，实现数据共享和高效流转。华为将围绕多样性计算，从物理层突破，打造多维协同、智能认知、内生安全、绿色集约的先进计算、先进存储。同时，通过技术创新、产品组合创新和架构创新，为算力底座提供灵活多样、匹配多种场景需求的数据中心解决方案。

第三，支撑全场景应用，覆盖多样化硬件，共同繁荣兼容开放的基础软件生态。首先是突破根技术，其次是通过开源的模式，丰富和完善基础软件的体系和竞争力，最后，基于共享的平台，构建繁荣的生态体系。华为已发布欧拉和 HarmonyOS 操作系统、毕昇编译器、openGauss 数据库、昇思 MindSpore AI 框架，并将全面升级毕昇融合编译器，全新推出毕昇 C++语言。华为已将 openEuler、OpenHarmony 开源项目贡献给开放原子开源基金会，发起了 “开源雨林计划”，支持了 “开源软件供应链点亮计划” 等，踏踏实实为产业作贡献。

最后，以开放的行业数字化平台，促进融合创新，释放高质量发展动力。华为成立 8 个行业军团组织，联合 4 万多家行业伙伴，以华为云为依托，为各行各业提供开放的行业数字化平台。目前，华为云已经发布工业、政务、煤矿、电力、公路等 7 个行业 aPaaS，实现一次开发，多次部署，广泛复用。同时，推出 SaaS 构建能力中心，加速行业数字化成果复制。

为了更好地携手产业界共同筑牢中国数字基础设施，践行四大举措，华为还发布了系列创新领先的产品和解决方案：

网络基础设施方面，华为发布多款产品与产品组合方案。面向算力网络，华为发布超大带宽光传送产品 OptiXtrans E9624 和超大容量全业务智能路由器 NetEngine 8000 X16，支持算力网络数据中心间跨 5000 公里的算力调度和海量数据传输；发布多场景应用加速交换机 CloudEngine H 系列，助力数据中心内有效算力提升，AI 训练加速 20%。面向工业互联网网络，发布超强性能园区核心交换机 CloudEngine S16700，单设备使能 5 万人、10 万终端同时在线的办公需求；发布商用企业级 Wi-Fi 7 AP 产品 AirEngine 8771；发布硬隔离光终端 OptiXstar P893E，支持物理隔离的切片网络一根光纤承载；发布无损工业光网光终端 OptiXstar T823E-T 和光增程器 OptiXstar T650E，实现企业生产网络全场景 0 丢包、确定性低时延、大规模组网，使能煤矿、港口、制造等场景的远程操控和 AI 质检等应用。面向感知网络，倡议建设感知、联接、算力融合的外场感知网络体系，并发布周界防护站、雷视拟合杆站、边远环境监测杆站、综合数字场站等产品组合方案，使能传统基础设施运行更安全更高效。

算力底座方面，华为发布 “天成” 全液冷多样性算力平台，助力提升多样化算力水平；发布面向 Diskless 架构的微存储 OceanStor Micro 系列，助力云和互联网数据中心机房空间和能耗节省 40%。

基础软件方面，华为全新发布毕昇 C++编程语言，升级毕昇融合编译器，实现多样性计算统一编程、统一开发，实现开发效率翻倍。

行业数字化平台方面，华为发布华为云 SaaS DreamWorks，帮助客户与伙伴构建能力，打通 SaaS 构建最后一公里，加速行业数字化成果复制。

会上，国家超级计算济南中心副主任潘景山、中国电机工程学会电力通信专委会委员及国网山西省电力公司数字化工作部主任马万里、深圳市政务服务数据管理局一级调研员陈朝祥、天翼云数据服务首席架构师李跃森、中国工程院院士郑纬民等多位嘉宾作主题发言，分享共同筑牢中国数字基础设施的观点和实践。