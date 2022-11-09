由人工智能（AI）驱动的临床阶段药物发现公司英矽智能日前宣布，与赛诺菲达成一项将持续多年、针对多个靶点的战略研究合作。根据协议条款，该合作将利用英矽智能人工智能驱动的 Pharma.AI 药物发现平台，推进基于不超过 6 个创新靶点的候选药物研发。

赛诺菲中国研究负责人肖昌春博士表示：“英矽智能是人工智能药物发现领域公认的领导者之一，我们期待着与之展开合作。这项合作双方能力互补、协同一致，将促进赛诺菲中国研究院（SIBR）的药物发现工作。”

根据协议条款，赛诺菲将支付英矽智能总额不超过 2150 万美元的预付款和靶点提名费用，获得英矽智能的端到端人工智能药物发现平台 Pharma.AI 和跨学科药物研发科学家团队的支持，用于识别、合成和推进高质量先导化合物的研究，使其达到临床开发候选阶段。如果该合作达到关键的研发和商业里程碑，英矽智能还将获得额外的里程碑付款，总额预计最高可达 12 亿美元。该合作还将为研发成功产品的商业化提供中单位数到低两位数不等的分阶段特许权使用费。

英矽智能创始人兼首席执行官 Alex Zhavoronkov 博士表示，“赛诺菲在人工智能驱动的药物发现领域有着明确的战略，我们非常高兴与之达成合作。这种密切的合作不仅将丰富赛诺菲的药物研发管线，同时也将为他们补充来自一家领先的人工智能初创公司的能力。”

英矽智能联合首席执行官兼首席科学官任峰博士表示，“我们很高兴能与赛诺菲达成合作，我们相信结合赛诺菲出色的药物研发能力和英矽智能强大的人工智能平台，将加速创新治疗药物的研发以尽快满足未竟医疗需求。期待双方共同利用尖端人工智能技术，在药物研发方面取得重大突破。”