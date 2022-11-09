近日，中山主流源生物科技有限公司（简称 “主流源生物”）宣布完成近亿元 A 轮融资。本轮融资由富汇创投领投，探雪资本、鼎赋投资等多家机构跟投。所筹资金将用于搭建公司核心技术平台，推进重点研发管线的临床研究。

主流源生物成立于 2021 年，是一家聚焦多肽创新药物 2.0 的研发型生物科技企业。公司利用其先进独特的多肽偶联药物（PDC）以及多功能肽药物筛选、优化平台，开发了一系列具有一类新药潜质的多肽药物。目前公司在中山、上海及美国设有分支机构，共同推进全球多肽新药研发进程。

主流源生物技术平台是新一代多肽药物技术的代表，公司管理团队在细胞信号传导、生物化学、结构生物学、转化医学等研究领域深耕多年，结合计算机辅助设计，在多肽创新药领域持续开拓创新。临床开发团队拥有多年药企管理经验，曾主导过 Gleevec、Tasigna、Avastin、Cabometyx 等重磅药物的开发上市。团队通过计算化学和 AI 辅助的多肽设计，能够精确计算模拟药物与靶点蛋白的相互作用，从而进一步通过适当的多肽结构修饰来提高成药性。基于 Rational Design 的设计理念，目前主流源生物已经布局多条管线，其中核心产品靶向 CXCR4 的多肽偶联药物 MB1707 正在美国和澳洲进行一期临床试验，为 CXCR4 高表达的肿瘤患者带来新的希望。

主流源公司创始人张君革博士表示：非常感谢富汇创投和各家投资机构对多肽新药的支持和认可。主流源生物团队将发挥我们在多肽新药领域的技术优势，在 PDC 和多功能肽药物领域持续创新，推动我国新药行业的发展。此轮融资主要用于公司首个临床项目的推进、两个临床前管线的开发，及研发团队的建设完善。公司欢迎有志之士加入我们，共同把主流源建设成国际一流的多肽创新药企业，为改善人类生命健康做出积极贡献。

富汇创投投资合伙人程浩博士表示：主流源生物在传统多肽药物研发的基础之上，寻求新型治疗策略，将多肽与经典化疗药物完美结合，多个肽段完美融合，开辟了多肽类药物 2.0 的新篇章，对新药领域的发展具有重要意义。我们期待主流源生物早日面向全球推出 “有效性、安全性、经济性” 兼备的商业化创新多肽药物，惠及更多患者。同时，中山市翠亨新区生物医药产业致力于布局培育生物医药前沿研发方向，期待主流源生物在中山市翠亨新区加速成长。