汽车驱动向电动汽车的加速转型导致舍弗勒内燃机汽车产品产能过剩。出于这个原因并为了降低固定成本，这家汽车供应商现在宣布到 2026 年底将总共裁减 1,300 个工作岗位。裁员将主要影响汽车技术部门的发动机/传动系统和车轮轴承部门以及公司的 “核心职能”。德国工厂将裁减 1,300 个工作岗位中的 1,000 个。舍弗勒进一步明确指出，在产能削减中，不到四分之三将来自内燃机研发领域的行政和核心职能岗位，其余来自生产岗位。

在德国，Herzogenaurach、Bühl 和 Homburg 地区受到的影响最大。据该公司称，这些措施预计每年可节省高达 1 亿欧元。“这些措施将产生约 1.3 亿欧元的转型支出，其中大部分预计将在 2022 年第四季度的财务报表中确认为一项拨备，” 舍弗勒写道。

这是因为，与此同时，供应商打算通过投资新技术来加强受产能减少影响的德国工厂。在 Herzogenaurach 和 Bühl，这将伴随 eMobility 活动的扩展：除了已经在建的中心实验室外，Herzogenaurach 的氢能活动还将扩大，并进一步发展相应的卓越中心。此外，舍弗勒打算在那里越来越多地开发电动汽车的组件和系统。

在 Bühl 工厂，舍弗勒正在扩大其电动汽车的开发和制造园区，并将该工厂转变为全球领先的电动机生产工厂。在 Bühl 和 Herzogenaurach 这两个地点，电动汽车原型制造的效率也将进一步提高。

汽车技术部门首席执行官马蒂亚斯·辛克（Matthias Zink）对宣布的裁员评论如下：“我们正在进入一个技术领导者已经不够用的环境。现在的关键因素是建立具有竞争力的成本结构，以进一步加速转型过程，并确保舍弗勒为动力总成电气化做好充分准备。而这反过来又要求我们降低成本基础并削减产能过剩。”