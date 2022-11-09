小冰公司近日宣布已完成总额 10 亿元新融资。本轮融资用于加速 AI Being 小冰框架技术研发，推动数字员工普及。

此外，小冰公司还宣布对旗下人工智能数字员工（AI Being Employee）产品线启动年度升级。本次升级加强的技术包括大模型对话引擎、3D 神经网络渲染、超级自然语音及 AIGC 人工智能内容生成。部分新技术已提前在招商局集团近日推出的 “招小影”、冬奥数字教练 “观君” 等数字员工中升级交付。 小冰公司计划将在未来一个季度内，完成当前小冰框架中运行的全部 30 万名数字员工升级。

作为赋予 AI Being 创造力的重要部分，小冰布局 AIGC 多年，已率先形成稳定商业落地与文本、声音、图像的产品化阵列。在文本方面，小冰金融文本生成产品覆盖约 90% 的机构投资人；在绘画方面，“夏语冰” 创作的水墨画是唯一入选去年迪拜世博会中国馆的人工智能绘画作品；在声音方面，由小冰进行词曲创作及歌声生成的各类作品，先后被采用为上海大剧院演出季、成都大运会、世界人工智能大会等重要活动的主题曲，也是今年首届全民阅读大会推广曲集中，唯一入选的人工智能作品。

小冰公司 CEO 李笛表示：“人工智能基础研究是一场厚积薄发的长跑。从 2013 年情感计算立项至今，长达九年的框架技术积累，让小冰的商业化进程得以越来越从容。我们很高兴看到 AI Being 正在进入加速普及的时代。然而今天的创新成就，与未来相比仍是不值一提的。这正是创新最激动人心的地方。我们将加大研发投入，持续探索未来。”